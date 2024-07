Исландский композитор объявил долгожданную дату начала международного проката своего фильма «Когда мы рождаемся» (When We Are Born). Это кинематографическая постановка с танцевальными перформансами о связях друг с другом и с окружающим нас миром, ритуалах, отношениях, исследовании внутреннего мира человека и движению вперед. Релиз в кинотеатрах и на стриминговых площадках намечен на 2 июля.

В поддержку этого события композитор выпустил новое фортепианное произведение под названием Saudade. В переводе с португальского это слово означает особое чувство, которое одновременно включает в себя несколько эмоций — тоску, меланхолию, незавершенность, любовь — и может применяться по отношению к месту, человеку или определенному временному отрезку. Войдет ли пьеса в специальный сборник, приуроченный к выходу фильма в международный прокат, композитор не сообщил. Напомним, в прошлом году Оулавюр Арналдс выпустил свой новый альбом some kind of peace. Кроме того, недавно он опубликовал фотографии из студии со своим коллегой по дуэту Kiasmos Янусом Расмуссеном (Janus Rasmussen) и намекнул, что скоро поклонники смогут услышать результат их совместной работы.

Застенчивый исландец Оулавюр Арналдс (Ólafur Arnalds) многим мэтрам во внуки годится, а уже успел заслужить статус признанного неоклассика. Лауреат премии BAFTA, резидент лейбла Erased Tapes записал несколько авторских альбомов, сопровождение к авангардному балету, активно сотрудничает с режиссерами независимого кино. Хрупкие, атмосферные мелодии композитора украшают и такие кассовые фильмы, как «Родственнички», «Заложница 3», «Голодные игры». Арналдс – поклонник Шопена, обреченный романтик, мастер по части мерцающих, кротких мелодий для пианино, которые неизменно сопровождают струнные и ювелирной тонкости электронные пассажи. Свое звучание он обогащает постепенно, от альбома к альбому добавляя лишь несколько новых красок. Подробнее с творчеством Оулавюра Арналдса можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.

В 2021 году композитор Оулавюр Арнладс даст единственный концерт в России, на котором представит свое новое шоу re:act и свежий альбом some kind of peace. Выступление знаменитого исландского неоклассика состоится в «Крокус Сити Холл»: Информация и билеты: https://neoclassica.ru/arnalds