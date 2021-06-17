В прокате стартовал «Локи», сериал об одном из самых ярких антигероев вселенной Marvel, действие которого происходит после событий фильма «Мстители: Финал». По сюжету Локи попадает в руки TVA, организации, которая следит, чтобы никто не нарушал ход времени в мультивселенной. Детектив Мобиус просит главного героя исправить временной парадокс, который тот создал, украв Тессеракт в «Финале». Автором саундтрека к амбициозному телешоу, в котором объединены симфоническое и электронное звучание, стала композитор Натали Холт. Обе части саундтрека будут полностью доступны позже: Loki: Chapter One (Episodes 1-3) — 2 июля, Loki: Chapter Two (Episodes 4-6) — 23 июля.

Натали Холт (Natalie Holt) — британский композитор, выпускница Королевской музыкальной академии в Лондоне и Национальной школы кино и телевидения, лауреат престижной премии Ivor Novello, номинант «Эмми», автор музыки к телесериалам «Локи», «Валландер», «Падение Ордена», «Мертвый водопад», «Три девушки», соавтор саундтрека к фильму «Последняя битва» вместе с Хильдур Гуднадоуттир и сериалу «Большие надежды» с Мартином Фиппсом. В качестве скрипачки и альтистки выступала в Королевском Альберт-холле и на церемонии закрытия Олимпийских игр. Натали известна своими пышными оркестровкам и экспериментальными, основанными на звучании струнных саундтреками, в которых она сама играет на скрипке, фортепиано и винтажных синтезаторах.