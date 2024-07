Исландский композитор Валгир Сигурдссон выпустил официальные саундтреки к фильмам «Приемлемая потеря» Джо Чаппелля и «Деревня» Гримура Хаконарсона.

Мировая премьера фильма «Деревня» состоялась в сентябре на Международном кинофестивале в Торонто (Toronto International Film Festival) в секции современного мира кино. Картина является сиквелом режиссерского дебюта Гримура Хаконарсона «Бараны», удостоенного в 2015 году награды Каннского кинофестиваля в номинации «Особый взгляд».

«Это не первое мое сотрудничество с Гримуром Хаконарсоном, поэтому мы уже с полуслова понимаем друг друга, — рассказывает Валгир. — Я посмотрел фильм несколько раз, затем выключил экран и сел писать музыку по мотивам увиденного. В процессе работы я применял много синтезаторов и электронных текстур, струнные, а также элементы саунд-дизайна фильма. Например, отвратительный скрежет доильного робота, реальные звуки фермы и ее окружения. В фильм не вошло и половины записанного материала, но в официальном саундтреке я сохранил многие из этих фрагментов, потому что они являются неотъемлемой частью атмосферы».

An Acceptable Loss by Valgeir Sigurðsson

Месяцем ранее вышел официальный саундтрек Валгира Сигурдссона к политическому триллеру «Приемлемая потеря» (An Acceptable Loss) американского режиссера Джо Чаппелля, затрагивающему мрачные реалии западных стран и их роли в ближневосточных конфликтах. Используя характерный баланс оркестровых текстур, но увлеченный авангардным исполнением и манипуляциями с электроникой, Сигурдссон создает атмосферу и звуковые ландшафты, которые моментально переключаются с мечтательных и вдумчивых на угрожающие и пробирающие до кишок. В саундтреке явно не хватает пышных струнных, но использование солирующих инструментов задает тон всей атмосфере. Он стал частью цикла HVALREKI лейбла Bedroom Community. Отказываясь от дизайна, упаковки и сопутствующих производственных процессов, эта серия цифровых релизов знакомит с музыкой, которая выходит за рамки строго курируемой серии альбомов HVALUR. В исландском языке hvalur означает «кит», а hvalreki переводится как «кит, выброшенный на берег».

The County by Valgeir Sigurðsson

Валгир Сигурдссон (Valgeir Sigurðsson) — композитор из Рейкьявика, основатель творческого коллектива и лейбла Bedroom Community вместе с Нико Мьюли (Nico Muhly) и Беном Фростом (Ben Frost), лауреат премии Iceland Music Awards. Валгир известен сотрудничеством с Björk над ее саундтреком к фильму «Танцующая в темноте» Ларса фон Триера, получившего «Золотую пальмовую ветвь» Каннского фестиваля в 2000 году. Авторские произведения Сигурдссона регулярно исполняют многие известные ансамбли мира, в числе которых Crash Ensemble, Nordic Affect и Симфонический оркестр Би-Би-Си. Захватывающая звуковая вселенная композитора стирает границы между современной классической и электронной музыкой. Среди его наиболее известных работ для театра и кино — саундтреки к постановкам хореографов Фалька Рихтера, Роберта Уилсона, Марсельского национального балета, политическому триллеру «Приемлемая потеря» (An Acceptable Loss) американского режиссера Джо Чаппелля, а также «Маленькая Москва» (Little Moscow) и «Деревня» (The County) исландца Гримура Хаконарсона.