Никлас Пашбург поделился новым альбомом Mexican Alps

Никлас Пашбург поделился новым альбомом Mexican Alps21.07.25
Немецкий композитор и мультиинструменталист Никлас Пашбург представил свой новый релиз — мини-альбом Mexican Alps. Это, по словам самого музыканта, одна из самых необычных работ в его дискографии: в ней он временно отходит от привычной фортепианной неоклассики и полностью погружается в мир эмбиента и электроники.
Проект родился из личного опыта Пашбурга: первые идеи были записаны в горах Оахаки, Мексика, после его участия в музыкальном фестивале в рамках праздника Día de los Muertos. Именно там началась работа над демо-записями, вдохновлёнными контрастами природы и культурными впечатлениями региона.
Позже Пашбург продолжил работу над материалом в Швейцарских Альпах, где объединил две разные географические и эмоциональные реальности — мексиканскую экспрессию и швейцарское спокойствие. Так появилась концепция: две противоположности, связанные через пейзаж и звук.
Альбом был создан с расчётом на пространственное звучание, и композитор рекомендует слушать его в формате Dolby Atmos, который, по его мнению, позволяет передать масштаб и атмосферу композиций за пределами возможностей обычного стерео.
Mexican Alps — это не просто набор треков, а цельное аудиовизуальное путешествие, задуманное для последовательного прослушивания. Релиз уже доступен на всех основных платформах.
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