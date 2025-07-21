Никлас Пашбург поделился новым альбомом Mexican Alps

Немецкий композитор и мультиинструменталист Никлас Пашбург представил свой новый релиз — мини-альбом Mexican Alps. Это, по словам самого музыканта, одна из самых необычных работ в его дискографии: в ней он временно отходит от привычной фортепианной неоклассики и полностью погружается в мир эмбиента и электроники.

Проект родился из личного опыта Пашбурга: первые идеи были записаны в горах Оахаки, Мексика, после его участия в музыкальном фестивале в рамках праздника Día de los Muertos. Именно там началась работа над демо-записями, вдохновлёнными контрастами природы и культурными впечатлениями региона.

Позже Пашбург продолжил работу над материалом в Швейцарских Альпах, где объединил две разные географические и эмоциональные реальности — мексиканскую экспрессию и швейцарское спокойствие. Так появилась концепция: две противоположности, связанные через пейзаж и звук.

Альбом был создан с расчётом на пространственное звучание, и композитор рекомендует слушать его в формате Dolby Atmos, который, по его мнению, позволяет передать масштаб и атмосферу композиций за пределами возможностей обычного стерео.

Mexican Alps — это не просто набор треков, а цельное аудиовизуальное путешествие, задуманное для последовательного прослушивания. Релиз уже доступен на всех основных платформах.