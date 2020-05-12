Пятый выпуск серии Piano Cloud Series — это сборник из пятидесяти произведений современных композиторов, в числе которых Фабрицио Патерлини, Питер Бродерик, Бруно Санфилиппо, Бруно Бавота, Оскар Шустер и многие другие. Подборка современной классической музыки Piano Cloud Series выходит ежегодно весной или летом, начиная с 2016 года. Пятая часть отличается от предыдущих прежде всего своим объемом — вместо привычных двадцати композиций в этот раз ее составители собрали пятьдесят. Во многом увеличение количества произведений связано с ситуацией вокруг пандемии коронавируса COVID-19 — сборник был выпущен в день, когда стриминговый сервис Bandcamp отменил свою комиссию в пользу музыкантов, оставшихся в силу изоляции без заработков.

<a href="http://1631recordings.bandcamp.com/album/piano-cloud-series-volume-five">Piano Cloud Series – Volume Five by V/A</a>

Фабрицио Патерлини (Fabrizio Paterlini) совсем не похож на модных немецких или скандинавских музыкантов-неоклассиков новой волны. Их патентованному минимализму, аскезе и сдержанности он приводит крайний аргумент: пышные, чувственные, трогательные мелодии, в которых больше от музыки эпохи романтизма, чем от тенденций дня сегодняшнего. Итальянец признается, что любит давать своей музыке дышать, оставляя пространство между нотами и звуками, а искусство вычитания и сокращения находит не менее важным, чем искусство сочинения мелодий. За спиной у композитора накопилось уже девять номерных альбомов, которые он издает на собственном лейбле Memory Recordings. Подробнее с творчеством Фабрицио Патерлини можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.

Осенью знаменитый итальянский неоклассик впервые выступит в России с полнокупольным визуальным шоу с углом обзора 360 градусов и специальной программой своих лучших произведений. 15 октября сразу два концерта пройдут в петербургском Планетарии №1, 17 октября — в Московском планетарии. Информация и билеты: https://neoclassica.ru/paterlini