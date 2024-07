Вышел сборник из 12 любимых произведений Людовико Эйнауди, которые знаменитый итальянский неоклассик записал на свой iPhone у себя дома в Италии. Это логическое развитие тесного сотрудничества композитора с мировым IT-гигантом, для которого он прошлым летом дал эксклюзивный концерт в Театре им. Стива Джобса в Apple Park. Коллекция под названием 12 Songs From Home включает в себя Oltremare, Ascent, Elegy for the Arctic и другие известные работы пианиста, а также видео домашнего исполнения Nuvole Bianche. Главная особенность релиза — это сырая безупречность сыгранных пьес: на записи то и дело слышны звуки педалей пианино, тихое бормотание и еле заметный фоновый шум.

«Я записал эти композиции в период с марта по апрель во время пика итальянского карантина, — рассказывает Эйнауди. — В марте я начал регулярно выкладывать свои короткие домашние выступления в социальных сетях. Включение телефона на 30-40 минут в день для общения с миром стало прекрасной альтернативой весеннему туру, который мне, к сожалению, пришлось отложить. Сборник 12 Songs From Home — это воспоминания о тех домашних концертах, моя память об этом времени, о странной и новой атмосфере, которую мы не забудем».

Людовико Эйнауди (Ludovico Einaudi) вне всяких сомнений — один из самых видных представителей неоклассики. Итальянский композитор и пианист регулярно обращается к обволакивающей электронике и ловко «женит» неоклассику на этнических мотивах. Ему принадлежит авторство 20 с лишним номерных альбомов, а также саундтреки к фильмам Даррена Аронофски и Ксавье Долана. Самый востребованный неоклассик заслуженно является обладателем ордена «За заслуги перед Итальянской Республикой». Подробнее с творчеством Людовико Эйнауди можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.