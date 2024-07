Кейт Кеннифф (Keith Kenniff), также известный под псевдонимами Goldmund, Helios и участию в шугейз-группе Mint Julep, написал музыку к документальным фильмам HBO о терактах 11 сентября 2001 года. Большая часть саундтрека состоит из душещипательных и тревожных пьес, в основе которых лежат фортепиано, струнные и околоэмбиентная электроника — стиль, которым издавна славится американский композитор. Из общей картины выделяются произведение Unity, в котором музыкант использовал гитару, подчеркнув тем самым связь фильма с исконно американским жанром кантри, и оркестровая пьеса NYC History, с помощью богатого арсенала инструментов описывающая бурную жизнь Нью-Йорка.

Картина «В тени башен: Школа Стайвесант 9/11» (In the Shadow of the Towers: Stuyvesant High on 9/11) предлагает взглянуть на теракты и их последствия глазами бывших студентов специализированной школы Стайвесант, которая располагалась в одном из зданий башен-близнецов. Фильм «Что случилось 11 сентября» (What Happened on September 11) воспроизводит хронологию событий и поднимает вопросы о причинах трагедии. Оба фильма сняты американским режиссером, многократным лауреатом премии «Эмми» Эми Шатц (Amy Schatz) в сотрудничестве с Национальным мемориалом и музеем 11 сентября.

С ранних лет Кеннифф начал играть на барабанах, гитаре и бас-гитаре. Его детские увлечения привели в престижный музыкальный колледж Беркли, который он с отличием закончил в 2006 году, получив степень бакалавра искусств по классу перкуссии и композиции. Студийный дебют Кейта Corduroy Road увидел свет в 2004 году, а спустя шесть лет он основал собственный лейбл Unseen. Музыку композитора можно услышать в художественных фильмах, трейлерах и рекламе таких компаний, как Paramount Pictures, Warner Brothers, HBO, Disney, Apple, Facebook, Google и Samsung.