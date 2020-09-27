Немецкий композитор опубликовал видео, в котором он исполняет свой новый сингл XEO на стареньком синтезаторе Fender Rhodes во время путешествия по Дании на пляже Хенне. Произведение станет частью нового альбома Мартина Кольштедта под названием FLUR, который намечен на 27 ноября. «XEO силен и храбр. Это исследование, которое проходит через несколько настроений, словно ручей, пересекающий разные ландшафты. Он диктует свое направление и не оглядывается назад», — говорит пианист.

Мистицизм, захватывающая дух встреча с природной стихией, смесь тревоги и восхищения — эти эмоции и атмосфера отчетливо слышны в музыке молодого немецкого композитора и пианиста Мартина Кольштедта (Martin Kohlstedt). Иногда на концертах он теряет самообладание, всецело увлекаясь игрой. Пугающе прямолинейный и даже агрессивный, Кольштедт натягивает нерв, как струну. Но только для того, чтобы разрешить пьесу яркой, легкой и предельно выразительной мелодией. Совмещая в своей музыке звучание классического пианино и родес-пиано, он вольно перемещается по смежным с постклассикой территориям — от эмбиента к минималистичной электронике и обратно. Подробнее с творчеством Мартина Кольштедта можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.