«Неоклассика» дарит незабываемую возможность насладиться шедеврами культовых современных композиторов в живом исполнении. Оркестр CAGMO, заслуживший свое признание как у авторов с мировым именем, так и у преданных слушателей, перенесет в завораживающий мир трогательной, глубокой, искренней музыки, открыв новые грани современного композиторского искусства. В новой серии мероприятий каждый сможет найти концерт по своему вкусу, благодаря богатому разнообразию программ, составов и премьер.

Второе событие серии посвящено двум ведущим представителям минимализма, олицетворяющих жанр неоклассики — Яну Тирсену и Оулавюру Арналдсу. На одной чаше весов — пылкая французская страсть и шарм «Амели», на другой — исландская кротость и прохладная нежность саундтрека к «Убийству на пляже». Музыканты оркестра CAGMO исполнят лучшие произведения композиторов, чьи творческие взгляды диаметрально противоположны по духу, но чья музыка идеально уживается на одной сцене, словно Инь и Ян, дополняя друг друга.

Маэстро легкой музыки, как прозвали Яна Тирсена (Yann Tiersen) в народе, филигранно соединяет в своих работах академический базис и тенденции сегодняшнего дня. Прослушиванием знаменитого саундтрека к «Амели», однако, ограничиваться не стоит. Широта творческого замысла композитора хорошо раскрыта и в его студийных альбомах, и в трагикомедии «Гуд бай, Ленин!», и в биографическом фильме «Табарли» про отца французского яхтинга. Подробнее с творчеством Яна Тирсена можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.

Застенчивый исландец Оулавюр Арналдс (Ólafur Arnalds) многим мэтрам во внуки годится, а уже успел заслужить статус признанного неоклассика. Лауреат премии BAFTA, резидент лейбла Erased Tapes записал несколько авторских альбомов, сопровождение к авангардному балету, активно сотрудничает с режиссерами независимого кино. Хрупкие, атмосферные мелодии композитора украшают и такие кассовые фильмы, как «Родственнички», «Заложница 3», «Голодные игры». Арналдс – поклонник Шопена, обреченный романтик, мастер по части мерцающих, кротких мелодий для пианино, которые неизменно сопровождают струнные и ювелирной тонкости электронные пассажи. Свое звучание он обогащает постепенно, от альбома к альбому добавляя лишь несколько новых красок. Подробнее с творчеством Оулавюра Арналдса можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.

Оркестр CAGMO исполнит лучшие произведения композиторов Яна Тирсена и Оулавюра Арналдса в рамках новой серии мероприятий «Антология “Неоклассики”»: в Москве — 8 июня 2021 года, в Санкт-Петербурге — 12 июня 2021 года. Информация и билеты: Москва — https://neoclassica.ru/anthology-msk, Санкт-Петербург — https://neoclassica.ru/anthology-spb.