Итальянский композитор и пианист представил клип на пьесу Fragile on a Summer Night из своего нового альбома LifeBlood. Меланхоличная, вдумчивая мультипликационная история о вере в лучшее, в которой Фабрицио Патерлини следует по городу за путеводной звездой. Это одна из трех частей анимационного рассказа в исполнении художника-мультипликатора Дани Катилины (Dani Catilina), саундтреком к которому служит музыка Фабрицио.

Фабрицио Патерлини (Fabrizio Paterlini) совсем не похож на модных немецких или скандинавских музыкантов-неоклассиков новой волны. Их патентованному минимализму, аскезе и сдержанности он приводит крайний аргумент: пышные, чувственные, трогательные мелодии, в которых больше от музыки эпохи романтизма, чем от тенденций дня сегодняшнего. Итальянец признается, что любит давать своей музыке дышать, оставляя пространство между нотами и звуками, а искусство вычитания и сокращения находит не менее важным, чем искусство сочинения мелодий. За спиной у композитора накопилось уже девять номерных альбомов, которые он издает на собственном лейбле Memory Recordings. Подробнее с творчеством Фабрицио Патерлини можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.

В 2021 году знаменитый итальянский неоклассик впервые выступит в России с полнокупольным визуальным шоу с углом обзора 360 градусов и специальной программой своих лучших произведений. 19 и 20 августа сразу четыре концерта пройдут в петербургском Планетарии №1, 14 и 15 августа — в Московском планетарии. Кроме того, композитор даст несколько концертов в рамках фестиваля «Неоклассика» 15, 16, 18 июля — в Петербурге, 17 июля — в Москве. Информация и билеты: https://neoclassica.ru/paterlini