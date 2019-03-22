Большинство из нас привыкли слушать музыку в просторных залах, способных вместить не одну тысячу гостей. Но иногда душа требует уютной, камерной обстановки, чтобы быть ближе к музыкантам, наслаждаться великолепным звуком, который легко достигает каждого уголка помещения. Мы нашли самые необычные концертные залы, которые несмотря на скромную вместимость, по качеству ничем не уступают большим концертным площадкам. Тот самый случай, когда размер не имеет значения.



Читайте подробнее в статье «Небольшие, но удивительные концертные залы» в нашей постоянной рубрике «Специальные материалы».

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