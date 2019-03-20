Представители немецкой композиторской школы традиционно славились мастерством и богатством средств музыкальной выразительности, их разносторонняя деятельность — идейной целеустремленностью и широким размахом. От великого мастера полифонии Иоганна Себастьяна Баха до романтика Феликса Мендельсона, от автора знаменитой сценической кантаты «Carmina Burana» Карла Орфа до послевоенных экспериментов авангардиста Карлхайнца Штокхаузена. Ныне живущие немецкие композиторы чтят наследие великих предшественников и создают новую музыку, которая уже в наши дни признается современной классикой. Имена этих неоклассиков без сомнения останутся в истории.



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