Знаменитый голландский лютнист анонсировал выход нового альбома, получившего название Ex Mortis. В его записи приняли участие лидер российской группы Shortparis Николай Комягин, американская певица Jarboe и перкуссионист Тор Харрис (Thor Harris) из Swans. Автором обложки, прообразом которой стала настоящая лютня с надписью Ex Mortis на грифе, выступил российский дизайнер Сергей Мариничев. Мировая премьера альбома состоится в день релиза, 7 февраля, на голландском фестивале Grauzone.

Альбом посвящен эпохе возрождения барочной лютни, которая в течение 200 лет оставалась забытой и вновь стала популярной благодаря немецкому движению «Вандерфогель» в 1920-х годах (нем. Wandervogel, «Перелетная птица»). Новая работа ван Виссема основана на ​​«Книге Гостевой благодати» немецкой монахини Матильды Хакеборнской и ее сестер, написанной в монастыре Хельфта в 1290-х годах. Книга состоит из видений святой и диалога между Матильдой и Богом, глубоко религиозного и одновременно эротического. В одном из предыдущих альбомов Йозефа (The Mystery Of Heaven, Sacred Bones) актриса Тильда Суинтон читала фрагменты произведения Матильды Магдебургской, которая в те же годы жила в том же женском монастыре.

Йозеф ван Виссем (Jozef van Wissem) — барочный лютнист из Нидерландов, лауреат Каннского кинофестиваля за саундтрек к фильму Джима Джармуша «Выживут только любовники». Комбинируя виртуозную технику игры на средневековом инструменте с новаторскими музыкальными приемами, он стремится изменить представления о лютне как анахронизме. Йозеф также отметился как автор более чем 20 альбомов, саундтрека к видеоигре The Sims Medieval, аудиосопровождения к картине «Послы» Ганса Гольбейна по заказу Лондонской национальной галереи, музыки к документальным фильмам «Дядя Говард» Аарона Брукнера и «Portrait of a Garden» Рози Стапель, драмам Red Right Return Джоржа Манатоса и The Erotic Fire of the Unattainable Эмилии Феррейры. Подробнее с творчеством Йозефа ван Виссема можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.