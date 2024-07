Вышел оригинальный саундтрек композиторов Натаниэля Уолкотта и Майка Могиса к постапокалиптическому сериалу «Противостояние» (The Stand) о последствиях смертельного вируса, снятого по мотивам одноименного романа Стивена Кинга. Звучание, охватывающее широкий диапазон настроений, варьируется от спокойных тем, основанных на акустической гитаре, до угрожающе гудящих эпических тем. Кроме того, Уолкотт и Могис сотрудничали с Дюраном Джонсом из группы Durand Jones and the Indications в создании новой версии песни Baby, Can You Dig Your Man, популярной темы персонажа Ларри Андервуда в исполнении актера Джована Адепо.

«Работа над саундтреком для сериала такого масштаба, как «Противостояние», была одновременно волнительным и захватывающим процессом, который стал еще более сюрреалистичным в декорациях событий 2020 года, когда мы сидели в изоляции, создавая музыку к сериалу о пандемии во время пандемии, — говорят композиторы. — Но в конечном итоге «Противостояние» охватывает куда более широкие темы, чем просто пандемия, поэтому создание и запись саундтрека были вдохновляющим испытанием, которое потребовало от нас использования широкой музыкальной палитры, чтобы описать все истории, начиная от коллапсирующего общества, хаоса и разрушения «Нью-Вегаса» и надежды, сопровождающей новые начинания».

Натаниэль Уолкотт (Nathaniel Walcott) и Майк Могис (Mike Mogis) — американский композиторский тандем, состоящий из участников группы Bright Eyes, авторы саундтреков к таким фильмам, как «Виноваты звезды», «Застрял в любви», «Все еще прекрасно», сериалу «Противостояние». Кроме того, Уолкотт в одиночку написал музыку к фильмам «Полночное солнце», «Найди меня, если сможешь», является соавтором саундтрека к драме «Однажды в Нью-Йорке», а с 2016 года является гастролирующим клавишником, пианистом и трубачом группы Red Hot Chili Peppers.