Знаменитый израильский композитор выпустил саундтрек к следующей части франшизы Fallout. Steel Dawn — это первая глава в новой серии квестов Brotherhood of Steel, доступной для игроков вселенной Fallout 76. В то время как Wastelanders была основана на звуковых темах Аппалачей, музыка в новой части игры более милитаристская по тону и симфоническая по своему характеру. Напомним, недавно Инон Цур выпустил саундтрек к игре Battle Through the Heaven, а также сообщил, что напишет музыку к видеоиграм Starfield, Syberia: The World Before и Outriders.

С 1997 года Инон Цур (Inon Zur) пишет музыку для компьютерных игр. На сегодняшний день в его активе более 50 работ, включая культовые игровые серии Dragon Age, Star Trek, Syberia и Fallout. Произведения Инона, как правило, имеют оркестровое звучание. Он часто использует хор и вокал певицы Обри Эшберн, а порой и этнические инструменты вроде арабской флейты и армянского дудука в саундтреке к Prince of Persia. Композитор всегда не просто сочиняет партитуры, но и сам выступает в роли дирижера. Цур убежден, что живые шоу поднимают музыку к играм из разряда обычных саундтреков в категорию самодостаточных художественных произведений, хотя лучшим контекстом для нее все-таки служит та игровая реальность, для которой она была написана. Подробнее с творчеством Инона Цура можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.