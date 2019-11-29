В начале декабря в Москве и Санкт-Петербурге впервые выступит Жан-Мишель Бле. В преддверии концертов канадский композитор рассказал«Неоклассике» о сотрудничестве с режиссером Ксавье Доланом, причинах музыкальных успехов родного Квебека и вызовах, стоящих перед академическим образованием в XXI веке.

Жизнь канадского композитора Жан-Мишеля Бле — это вечный поиск: звучания, призвания, в конце концов, себя. В юности он пел в церковном хоре, после ухода из консерватории работал в сиротском приюте в Южной Америке и специальным педагогом в Монреале, а затем окончательно сделал выбор в пользу профессии композитора, творческий диапазон которого простирается от хрупких фортепианных пьес, записанных на коленке в домашней студии, до коллабораций с электронщиками в рамках Red Bull Music Academy и вдохновленного Шубертом саундтрека, удостоенного особого упоминания жюри Каннского кинофестиваля.

Читайте интервью с канадским композитором по ссылке: https://neoclassica.ru/jean-michel-blais-interview