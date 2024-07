Новый альбом Music For Film and Theatre — это сборник из 12 произведений, которые польская пианистка и композитор написала для театра и кино за последние несколько лет. В частности, в него вошла музыка к спектаклям «Нора» (Nora) и «Прадеды» (Pradziady) режиссера Михала Здуника (Michał Zdunik), фильму об австралийских пожарах «Правда в огне» (Truth in Fire) режиссера Тима Джорджсона (Tim Georgeson), короткометражному сериалу «Дома» (W Domu) режиссера Яцека Борцуха (Jacek Borcuch).

Первым синглом стала пьеса Soleil Pâle («Бледное солнце»), которая была написана для арт-проекта французского режиссера Нильса Кастийона (Neels Castillon) и танцевального дуэта Alt Take, участниками которого являются танцоры Национальной оперы Парижа Марион Бардо и Симон Леборн. Кастийон также является автором живописного клипа F Major из последнего альбома польской пианистки под названием Home. Второй сингл Prayer («Молитва») был написан для фильма «xAbo: Отец Бонецкий» (xABo: Father Boniecki) режиссера Александры Поточек. Он рассказывает историю об известном польском священнике Адаме Бонецком, одним из последних, кто в одиночку осмелился высказывать порой неприятную правду о состоянии веры и сочувствии не только среди людей, но также и внутри церкви. Написанная Hania Rani пьеса сопровождает момент уединения, когда главный герой остается наедине со своими мыслями и молитвами.

Третий сингл The Beach («Пляж») должен был стать частью саундтрека к фильму «Я никогда не плачу» (I Never Cry) режиссера Петра Домалевского (Piotr Domalewski), но в конце концов композиция не вошла в финальную версию. По сюжету главная героиня впервые дает себе возможность почувствовать себя свободной и беззаботной, на пару часов забывает о горе и ответственности, которые лежат на ее плечах, и музыкальный поток символизирует этот побег от болезненной реальности. Напомним, предыдущий альбом Hania Rani под названием Home увидел свет в прошлом году.

Hania Rani — польская пианистка и композитор, выпускница Музыкального университета им. Фредерика Шопена, которая живет на два города, путешествуя между Варшавой и Берлином. Она получила признание благодаря хрупким, нежным пьесам собственного сочинения и изящным аранжировкам произведений своих коллег, в которых сочетаются классическое звучание с трогательными текстами. Hania Rani стремится передать ощущение безграничного пространства и времени, языком музыки выразить влияние Берлина, исландских пейзажей и гор Бещады в юго-восточной Польше, к которым пианистка с детства питает особую любовь. Подробнее с творчеством Hania Rani можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.