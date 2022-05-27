30 мая, в 19:00, в кинотеатре “Художественный”, при поддержке концертного агентства “Неоклассика”, состоится Российская премьера картины о композиторе Эннио Морриконе от оскароносного режиссера Джузеппе Торнаторе.

Джузеппе Торнаторе записал интервью с Бернардо Бертолуччи, Квентином Тарантино, Вонгом Кар Ваем, Клинтом Иствудом и другими музыкантами и режиссерами, которые работали с композитором.

Эннио Морриконе — один из самых признанных и любимых композиторов, который оказал огромнейшее влияние на историю кинематографа. Его фильмография насчитывает: более 70 фильмов, удостоенных различных премий и наград; абсолютно все фильмы Серджио Леоне и Джузеппе Торнаторе; десятки фильмов, ставшими культовыми в Италии, Франции и Голливуде.