В прокат вышел долгожданный фильм американского режиссера Уэса Андерсона «Французский вестник. Приложение к газете «Либерти. Канзас ивнинг сан» (The French Dispatch), оригинальный саундтрек к которому написал композитор Александр Деспла. Знаменитый француз уже не первый раз сотрудничает с Андерсоном — он является автором музыки к нескольким фильмам режиссера, таким как «Королевство полной луны», «Бесподобный мистер Фокс», «Остров собак», «Отель “Гранд Будапешт”». За последний Деспла получил премию «Оскар».

В фильме представлены три сюжетных линии, объединенных репортерской тематикой, а снялись в нем популярные актеры Бенисио Дель Торо, Тильда Суинтон, Билл Мюррей, Кристоф Вальц, Эдвард Нортон, Эдриан Броуди, Оуэн Уилсон и Тимоти Шаламе. Деспла написал музыку к первым кадрам с Биллом Мюрреем в роли редактора и к двум из трех эпизодов фильма, о заключенном под стражу художнике и комиссаре полиции, сына которого похитили неизвестные. При создании саундтрека композитор вдохновлялся музыкой конца XIX века и работами эксцентричного французского композитора Эрика Сати.

Александр Деспла (Alexandre Desplat) — один из самых востребованных кинокомпозиторов мира, тонкий и чувственный романтик, способный идеально передать через мелодию сложный характер персонажа. В его послужном списке саундтреки к более чем ста фильмам. Премия «Оскар» за музыку к картинам «Отель “Гранд Будапешт”» и «Форма воды», премия «Золотой глобус» — к драме «Разрисованная вуаль», премия «Сезар» — к драме «Ржавчина и Кость», две статуэтки «Грэмми» — к комедийной драме «Отель “Гранд Будапешт”» и исторической трагикомедии «Король говорит!», а также бесчисленное множество других наград и номинаций. В 2014 году Александр Деспла удостоился чести возглавить жюри 71-го Международного венецианского кинофестиваля. Подробнее с творчеством Александра Деспла можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.

В 2022 году Александр Деспла впервые выступит в России с программой своих лучших саундтреков к шедеврам кино. 1 октября французский композитор будет дирижировать оркестром CAGMO в Московском международном доме музыки, а на следующий день, 2 октября, — в Большом зале Консерватории. Информация и билеты: https://neoclassica.ru/desplat