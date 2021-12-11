Знаменитый итальянский композитор-неоклассик объявил о скором выходе своего нового альбома под названием Underwater. Эйнауди несколько лет хотел написать сольную фортепианную работу, но ему требовалась подходящая обстановка, чтобы полностью посвятить себя проекту — и пандемия дала ему эту редкую возможность. В условиях вынужденной изоляции и в размеренной атмосфере спокойствия, отличающейся от привычного плотного графика, итальянец написал 12 новых сольных фортепианных произведений, демонстрирующих его отличительный музыкальный почерк, признанный во всем мире.

Новый альбом — это манифест жизни и зеркало времени, когда мир вокруг композитора из-за пандемии был тихим и неподвижным. «Альбом получился естественным образом, более чем когда-либо прежде, — признается Людовико Эйнауди. — Я почувствовал свободу отказаться от самого себя и позволил музыке течь иначе. Отсутствовал барьер между мной и звуком, который извлекает фортепиано; это было очень искренне и чисто. Название «Под водой» является метафорой — выражением очень подвижного измерения без вмешательства извне». Альбом Underwater увидит свет 21 января 2022 года.

Людовико Эйнауди (Ludovico Einaudi) вне всяких сомнений — один из самых выдающихся представителей неоклассики. Каждый его альбом получает мировое признание. Жизнеутверждающие и пронзительные мелодии итальянца звучат в культовых фильмах «1+1», триумфаторе последнего «Оскара» «Земля кочевников», «Черный лебедь» Даррена Аронофски, «Я все еще здесь» и «Мамочка» Ксавье Долана. Композитор и пианист регулярно обращается к обволакивающей электронике и ловко «женит» неоклассику на этнических мотивах. Самый востребованный неоклассик заслуженно является обладателем ордена «За заслуги перед Итальянской Республикой». Подробнее с творчеством Людовико Эйнауди можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.

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