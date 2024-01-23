Великий композитор и пианист Филип Гласс анонсировал выпуск своего нового альбома Philip Glass Solo 26 января на всех площадках. На сегодняшний день альбом уже доступен для прослушивания эксклюзивно на Apple Music – Philip Glass Solo. Этот музыкальный альбом представляет собой душевный портрет известного пианиста в возрасте 84 лет, когда он пересматривает и переосмысливает некоторые из своих самых долговечных и любимых произведений для фортепиано.

Альбом был записан в период значительных изменений в мире – для Гласса эти изменения проявились в переходе от насыщенного гастрольного и премьерного графика к изоляции, проведенной дома во время пандемии COVID-19. Гласс использовал это время, чтобы вернуться к некоторым из своих наиболее выдающихся произведений для фортепиано, подарив им новый взгляд в своей домашней студии в Нью-Йорке. Эта работа стала для него наиболее личной, отражая его жизненный путь и ежедневную практику за восемь десятилетий.

В альбом вошли такие известные композиции, как Opening, изначально написанная для альбома Glassworks 1982 года, Metamorphosis I, II, III и V – серия музыки, аранжированная для первых сольных концертов Гласса в 1980-х, Mad Rush – одно из самых долгих исполнений, созданное им в 1978 году как органное произведение, а также переработанная версия Truman Sleeps из саундтрека к фильму “Шоу Трумана” 90-х годов.

“Этот альбом является возвращением к моим произведениям для фортепиано. С 2020 по 2021 год, у меня было время дома для практики тех произведений, которые я исполнял многие годы. Этот альбом представляет собой и капсулу времени 2021 года и размышление о десятилетиях композиции и тренировок. Другими словами, это картина моего текущего взгляда на музыку. Также важен вопрос места. Это мое фортепиано, на котором была написана большая часть музыки. Это та же самая комната, где я работал десятилетиями, находясь в центре энергии, которую мне дарит сам Нью-Йорк. Слушатель может услышать тихий гул Нью-Йорка на заднем плане или почувствовать влияние времени и памяти, которое предоставляет это пространство”, – поделился Филип Гласс.



Гласс опубликовал видео, где он играет одну из прекрасных композиций, попавшей в новый альбом музыканта:

Philip Glass Solo: January 26, 2024

Филип Гласс (Philip Glass) — гений современности, один из самых величайших композиторов XX и XXI века. В отношении Гласса однажды сказали «голос Планеты Земля». Громкий эпитет, который никто не решится оспорить. В музыке ему подвластно решительно все. За свою долгую карьеру американский мэтр доказал, что его талант не знает границ: внес огромный вклад в развитие минимализма, написал знаменитые оперы «Сатьяграха», «Эйнштейн на пляже» и множество популярных саундтреков к кино, овладел контрапунктом, проявил себя в максимально коротких и в поражающе монументальных формах. Подробнее с творчеством Филипа Гласса можно познакомиться в нашем альманахе композиторов.

Читайте также: Kagami: революционное событие, вернувшее композитора Рюити Сакамото к жизни