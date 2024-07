Знаменитый исландский композитор Оулавюр Арналдс отмечает 10-летие своего знакового альбома For Now I Am Winter с релизом ремастера юбилейного издания на виниле. Альбом выходит в ограниченном тираже и дополнен эксклюзивным видео, в котором сам музыкант рассказывает о творческом пути, пройденном за это долгое время. “Несколько недель назад я отправился в путешествие по дороге в прошлое и обнаружил множество клипов, которые я записал в процессе написания For Now I am Winter, которые мы теперь собрали в небольшой мини-документальный фильм.”, – поделился Оулавюр в своих социальных сетях.



For Now I Am Winter, третий альбом Оулавюра Арналдса, является примерным образцом исландской музыки, смешивая американские минималистические техники с европейскими чувствами. Простые, цикличные фортепианные мотивы преследуются струнными аранжировками в композициях Sudden Throw и Only the Winds, скрипичные партии переплетаются как головоломки в Hands, Be Still и Reclaim с оркестрациями Нико Мюли, укорененными в ненавязчивых, но импульсивных барабанных партиях.

В описании к своему мини-фильму композитор отметил: “10 лет – это долгий срок, но я отчетливо помню бессонные ночи и полное сердце, вложенные в этот альбом, как будто это было вчера. Он значительно повлиял на мою работу с тех пор, и именно поэтому он до сих пор остается дорог моему сердцу.”



Послушать юбилейное издание композитора можно по ссылке:

Юбилейное издание For Now I Am Winter – Olafur Arnalds

Оулавюр Арналдс (Ólafur Arnalds) — гений исландской неоклассики, автор музыки к сериалам «Убийство на пляже», «Защищая Джейкоба», «Электрические сны Филипа К. Дика». Лауреат премии BAFTA, резидент лейбла Erased Tapes записал несколько авторских альбомов, сопровождение к авангардному балету, активно сотрудничает с режиссерами независимого кино. Свое звучание он обогащает постепенно, от альбома к альбому добавляя лишь несколько новых красок. Подробнее с творчеством Оулавюра Арналдса можно познакомиться в нашем альманахе композиторов.

Читайте также: Музыкальная рефлексия: новый альбом Филипа Гласса как откровение души композитора