21 февраля завершилось концертное событие, созданное в формате смешанной реальности легендарным композитором Рюити Сакамото при участии Tin Drum и проходившее в лондонском концертном зале Roundhouse. Kagami представил собой новый вид концерта, объединивший трехмерную движущуюся фотографию с реальным миром и создавший перформанс в формате смешанной реальности. Событие включало в себя исполнение Сакамото 10-ти оригинальных композиций, включая известные произведения Energy Flow и Merry Christmas Mr. Lawrence, а также редко исполняемые композиции, такие как The Seed and the Sower. Зрителям предлагалось надеть оптические устройства, чтобы увидеть виртуальное выступление Сакамото на фортепиано на фоне трехмерного изображения, сопоставленного с музыкой. Представленный опыт был одновременно коллективным и индивидуальным. Данная технология позволяет зрителям увидеть Сакамото, прогуляться вокруг музыканта, наблюдать как его руки, касаясь клавиш, создают невероятное звучание.



Kagami, что переводится как “зеркало”, был снят к концу жизни Сакамото. Знаменитый японский композитор ушел из жизни в марте 2023 года после длительной борьбы с раком. Говоря с The Guardian, Тодд Эккерт из Tin Drum рассказал, что новость о возвращении рака к Сакамото пришла в их первый день съемок. Тем не менее, музыкант продолжил работу над Kagami, а его слова: “На самом деле существует виртуальное Я. Это виртуальное Я не будет стареть и будет играть на фортепиано в течение лет, десятилетий, веков” теперь встречали гостей на пороге грандиозного события.



Ближе познакомиться с последним трудом Сакамото можно по ссылке:

Рюити Сакамото (Ryiuchi Sakamoto) — абсолютная величина, один из самых титулованных композиторов Японии, человек, который оставил след сразу в нескольких музыкальных эпохах. Он написал музыку к культовыми картинами «Маленький Будда» Бертолуччи, «Последний Император», «Вавилон» и «Выживший» Алехандро Г. Иньярриту. Режиссеры, которые с ними сотрудничали, не раз отмечали: у Рюити есть своя собственная азбука звука, которую понимает только он сам. Подробнее с биографией Рюити Сакамото можно познакомиться в нашем альманахе композиторов.



