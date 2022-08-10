Аомори — родной город японского композитора Харука Накамура. Именно там в Музее искусств прошла выставка, посвящённая заботе об экологии. Первая часть выставки называется «Облака», а вторая — «Лес города», где представлено большое количество одежды из переработанных материалов.

«Великолепный Мори Минагава, который выпустил несколько модных коллекций, сказал мне больше года назад, что он что-то сделает для выставки в Художественном музее, — вспоминает композитор, — и вот как это произошло».

«Музей искусств Аомори построен на месте детского сада, который я посещал. Это первый раз, когда я принимаю участие в особом художественном музее, с которым у меня есть связь», — пишет Харука Накамура.

«Я создавал музыку на Хоккайдо, на противоположном берегу где я сейчас живу, глядя на Аомори. Мне удалось подобрать звук, который “резонирует”. Экспозицию “Облако” сопровождает звук гитары, настроенной под открытый строй (то есть не по интервалам, а по нотам аккорда). “Лес” — это мелодия фортепиано и её реверберация, что создает эффект эха и нахождения в небольшом концертном зале.

Особенность в том, что послушать эту музыку можно только здесь, в музее Аомори. Композитор будет рад видеть посетителей и, особенно, своих земляков.

Харука Накамура — японский композитор и саунд-продюсер «второй волны». Звучание Накамура — это минималистичная постклассика, мерные переборы гитары, изящный лаунж, эмбиент и воздушный инди-поп. В творчестве Накамура есть все то, за что мир полюбил новую японскую музыку. Он пишет с вниманием к деталям и нюансам, создавая атмосферу легкой меланхолии, погружая слушателя в детские воспоминания и мечты. Недавно композитор выпустил новое видео Far river. Подробнее с творчеством Харука Накамура можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.