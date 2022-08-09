Аргентинский композитор Бруно Санфилиппо (Bruno Sanfilippo) заявил о выпуске нового альбома REDES и уже выпустил первую композицию собрания GLOBAL.

Повторы всегда занимали немаловажное место в творчестве Бруно Санфилиппо; циклические и короткие отрывки нот создают гипнотический, завораживающий звуковой ландшафт. GLOBAL ничем не отличается от предыдущих работ Бруно: вдумчивая, безмятежная композиция, в которой электронные синтезаторы и деревянные струнные и духовые инструменты вращаются вокруг одного повторяющегося мотива, создавая эмоциональный резонанс, в котором Санфилиппо так искусен.

Свои произведения Бруно Санфилиппо любит называть текстурами и говорит, что всегда начинает с «поверхности» — выбора темпа, настроения, наконец, жанра новой работы, — а после наносит узоры и краски мелодий с помощью фортепиано. Текстуры у Санфилиппо бывают разные: гладкие, шероховатые, разноцветные или выполненные в одном тоне. Убежденный последователь композиторов-минималистов, Бруно регулярно смещает акценты в творчестве: с классической музыки на электронную и наоборот. В его музыке заметно сильное влияние эмбиента и того, что называют термином field music. Подробнее с творчеством Бруно Санфилиппо можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.

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