Изобразить потерю памяти с помощью музыки — задача не из простых, но композитор Оулавюр Арналдс решился на этот эксперимент, и у него родилась одна из новых композиций композиций для сериала «На поверхности» (Surface). Осенью исландский композитор представит и другие размеренные мелодии для фильма, исполненные на фортепиано.

«Чтобы создать этот ностальгический, но в тоже время леденящий звук, я использовал “петли” из простых мотивов и позволял им затухать, пока они не начинали казаться далекими и искаженными. Это решение заложило фундамент для написания остальной партитуры».

Застенчивый исландец Оулавюр Арналдс (Ólafur Arnalds) многим мэтрам во внуки годится, а уже имеет статус признанного неоклассика. Лауреат премии BAFTA, резидент лейбла Erased Tapes, он пишет авторские альбомы, сопровождение к авангардному балету, сотрудничает с режиссерами независимого кино. Мелодии композитора украшают даже кассовые фильмы, например, «Родственнички», «Заложница 3», «Голодные игры».

«Я надеюсь, вам понравятся новые саундтреки, и хочу выразить особую благодарность моей команде, которая помогла мне отполировать звучание мелодий в сериале!» — пишет Арналдс. Подробнее с творчеством Оулавюра Арналдса можно познакомиться в нашем альманахе композиторов. Читайте также статью, как композитор провёл уникальную экскурсию по мастерской в Рейкьявике.