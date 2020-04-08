Британский электронщик Мэтью Коулман, больше известный как MJ Cole, представил свой новый, первый за последние 17 лет полноформатный альбом, который так и называется — MJ Cole presents Madrugada. В переводе с испанского madrugada означает удивительное время между полуночью и рассветом, часы размышлений перед восходом солнца, когда человек вглядывается внутрь себя. По словам продюсера, наглядным примером служит ситуация, когда ты уходишь с рейва в утренние часы спокойствия, и эти две параллельные вселенные как никогда находятся в гармонии друг с другом.

Вместе с Madrugada Мэтью также представил документальный фильм режиссера Генри Дина (Henry Dean), саундтреком к которому стали композиции с альбома. Короткометражка рассказывает о жизни простых людей, которые живут и работают в утренние часы и исследует темы изоляции, интеграции и бунта.

«Альбом был написан в очень непростой жизненный период и является отражением моей души. Его сочинение помогло мне справиться с трудностями благодаря тому, в чем я разбираюсь лучше всего — в музыке. Это спасительный выплеск эмоций. Я горжусь, что наконец удалось выпустить Madrugada, и надеюсь, что мой magnum opus принесет спокойствие и отвлечет от трудностей, с которыми сейчас сталкивается мир», — объясняет идею альбома MJ Cole.

MJ Cole, он же Мэтью Коулман — британский электронный продюсер и диджей, выпускник Королевского музыкального коллежда в Лондоне по классу гобоя и фортепиано, номинант престижных премий Mercury Music Prize и Brit Award. Он прославился успешными треками и ремиксами в жанрах хаус и UK garage, выступил продюсером популярных композиций Wiley, Dizzee Rascal, Example, Мэри Джей Блайдж и многих других музыкантов.