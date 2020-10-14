Новый и первый в карьере знаменитого кинокомпозитора альбом, получивший название Travelogue Volume 1, переносит слушателя в увлекательное путешествие во времени и пространстве. Сюжет повествует о космической путешественнице, которая ищет утешения на планете вдалеке от ее ослабленной и затерянной родины. История с разговорными интерлюдиями в исполнении актрисы Янины Гаванкар раскрыта в 11 захватывающих пьесах, записанных при участии оркестра Nouvelle Modernica. Автором идеи является сам Майкл Джаккино. Релиз ожидается 30 октября.

В музыкальном плане Джаккино опирается на достижения пионеров лаунж-музыки 50-60-х годов и энергичный джаз, осовременивая звучание с помощью синтезаторов, семплирования и полноценного струнного оркестра. Его мелодии невероятны, они переплетаются между собой с безграничной плавностью. Отдельного внимания заслуживает обложка художника Генри Абрамса, идеально дополняющая музыку своей непринужденной красотой.

Майкл Джаккино (Michael Giacchino) — американский композитор с итальянскими корнями, обладатель премий «Оскар» и «Эмми», трехкратный лауреат «Грэмми». Впервые он обратил на себя внимание благодаря саундтреку к игре «Затерянный мир: парк Юрского периода». Джаккино был первым, кто записал музыку для игры на PlayStation с помощью симфонического оркестра. Продолжая работать в гейм-индустрии, он собрал массу наград за саунд-дизайн к сериям игр Medal of Honor и Call of Duty. Его перу принадлежат саундтреки к множеству мультипликационных фильмов знаменитой студии Pixar, в числе которых «Суперсемейка», «Рататуй», «Вверх». Кроме того, в списке работ композитора значатся такие голливудские блокбастеры как «Джон Картер», «Доктор Стрэндж», «Миссия невыполнима» и «Планета обезьян». Подробнее с творчеством Майкла Джаккино можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.