Новый студийный альбом CEEYS под названием Hausmusik состоит из 13 произведений, три из которых — расширенные версии Fallen, Im Fenster и Renunion. В этот раз композиторы отказались от синтезаторов, фильтров и эффектов, которые традиционно подчеркивают акустическую основу музыки дуэта, и сфокусировались на базовых инструментах — хрупком фортепиано Даниэля и густых текстурах виолончели Себастиана. Два произведения — Belka и Strelka — вдохновлены историей советских собак, ставших первыми живыми существами, совершившими суточный орбитальный полет и благополучно вернувшимися обратно на Землю. Напомним, последний альбом братьев Зельке — Hiddensee — вышел прошлым летом.

CEEYS — неоклассический дуэт братьев Себастиана и Даниэля Зельке из Потсдама. В их творчестве в равной мере сочетаются композиция и импровизация, виолончель, фортепиано и аналоговая электроника. Их произведения проникнуты духом минимализма, ощущением тишины и спокойствия. На сегодняшний день в дискографии братьев четыре студийных альбома: The Grunewald Church Session (2016), Concrete Fields (2017), Waende (2018) и Hiddensee (2019).