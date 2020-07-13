Разработчик видеоигр EA Games переиздал саундтрек к игре Medal of Honor: Frontline американского композитора Майкла Джаккино, автора музыки к антивоенной сатире «Кролик Джоджо». Шутер от первого лица вышел 18 лет назад и стал одним из самых популярных, а саундтрек к нему — самым амбициозным и дорогостоящим за всю историю франшизы. В его записи в 2001 году принял участие сиэттлский симфонический оркестр Northwest Sinfonia из 80 музыкантов, хор и вокалист Андерс Маршалл (Anders Marshall).

Майкл Джаккино (Michael Giacchino) — американский композитор с итальянскими корнями, обладатель премий «Оскар» и «Эмми», трехкратный лауреат «Грэмми». Впервые он обратил на себя внимание благодаря саундтреку к игре «Затерянный мир: парк Юрского периода». Джаккино был первым, кто записал музыку для игры на PlayStation с помощью симфонического оркестра. Продолжая работать в гейм-индустрии, он собрал массу наград за саунд-дизайн к сериям игр Medal of Honor и Call of Duty. Его перу принадлежат саундтреки к множеству мультипликационных фильмов знаменитой студии Pixar, в числе которых «Суперсемейка», «Рататуй», «Вверх». Кроме того, в списке работ композитора значатся такие голливудские блокбастеры как «Джон Картер», «Доктор Стрэндж», «Миссия невыполнима» и «Планета обезьян». Подробнее с творчеством Майкла Джаккино можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.