Вышло новое видео группы Anoice композиторов Такахиро Кидо и Юки Мурата на произведение inner voice из их последнего мини-альбома invisible wall. Идея минималистичного клипа, на протяжении которого на зрителя обращен взгляд неизвестной девушки, принадлежит Юлии Ковалевской, которая также является автором клипа на композицию white paper 2012 года. Мини-альбом invisible wall предназначен не для исцеления и спокойствия, а для выражения гнева, грусти и ненависти, а также для того, чтобы обозначить точку отсчета будущего нового мира.

Такахиро Кидо (Takahiro Kido) — владелец токийского лейбла Ricco, верный соратник Юки Мурата, основатель проектов Anoice, RiLF, films, cru, mizu amane. Импрессионист по духу, он ищет импульс к сочинению композиции в мимолетных ощущениях, зарисовках из реальной жизни. Кидо пишет музыку для кино, играет на добром десятке инструментов, самостоятельно программируя все записанные партии и дополняя полученное эффектами, шумами и глитчами. Юки Мурата (Yuki Murata) — супруга и верная соратница Такахиро Кидо по проектам Anoice, RiLF, films, cru, mizu amane. Узнаваемый почерк пианистки — кроткие, воздушные фортепианные импровизации. Мурата стремится передать своей музыкой чистую мимолетную эмоцию и состояние, потому позволяет произведениям оставаться на записи в первозданном виде, намеренно избегая всяческих исправлений и доработок. Подробнее с творчеством Такахиро Кидо и Юки Мурата можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.