В 2019 году году Жан-Мишель Бле выступил автором музыки к драме «Матиас и Максим» (Matthias & Maxime) выдающегося режиссера Ксавье Долана (Xavier Dolan), премьера которого состоялась на Каннском кинофестивале. Картина была номинирована на главную награду, «Золотую пальмовую ветвь», а Жан-Мишель был удостоен почетного упоминания жюри Cannes Soundtrack Award за музыку к фильму.

Официальный саундтрек, который вышел в конце октября, включает 11 фортепианных пьес, на создание которых канадского композитора вдохновила музыка Франца Шуберта. В отличие от традиционного метода озвучивания фильмов, когда музыка пишется к уже готовым кадрам, некоторые из произведений Жан-Мишель сочинил еще до съемок и уже после отредактировал в соответствии с особенностями сюжета. «Я был настолько тронут предложением, что согласился, не раздумывая, даже не прочитав сценарий, — признается Бле. — Я вырос на фильмах Ксавье Долана, поэтому для меня не составило труда экстренно выйти из отпуска и начать работать над саундтреком. После довольно нетипичного творческого процесса, я отдал режиссеру свои импровизационные демо-записи (вариации на темы Шуберта), которые он впоследствии использовал во время съемок и в период постпродакшна как единый музыкальный звуковой ландшафт».

По сюжету драмы Ксавье Долана закадычные друзья Матиас и Максим оказываются на съемочной площадке короткометражки. Им предстоит участие в одном рискованном эпизоде, который перевернет устоявшиеся представления героев о мире и собственной жизни.

Благодаря прочному академическому базису, тонкому чувству стиля и неуемной страсти к новым технологиям лауреат Cannes Soundtrack Award Жан-Мишель Бле (Jean-Michel Blais) нашел идеальный баланс между классической музыкой и синтезированным звуком. В произведениях композитора тихое, кроткое звучание фортепиано в один момент способно превратиться в бурный неуправляемый поток энергии. В отрывистых нотах, многослойных структурах и благозвучных гармониях он находит путь к самоисцелению и спокойствию души, которым охотно делится со своим слушателем. Подробнее с творчеством Жан-Мишелем Бле можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.

Совсем скоро канадский композитор и пианист впервые выступит в России с программой своих лучших произведений. 8 декабря Жан-Мишель вместе со своим итальянским коллегой Алессандро Мартире отыграет концерт в Москве, а спустя два дня, 10 декабря, — в Санкт-Петербурге. Информация и билеты: https://neoclassica.ru/blais

