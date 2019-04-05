«Henosis» завершил альбомную трилогию голландского композитора, в которую также вошли «Solipsism» и «Prehension». Автором сюрреалистической обложки к новому релизу является голландский художник иранского происхождения Рахи Резвани. Юп Бевинг придумал концепцию альбома в начале 2017 года и уже тогда знал, что она будет отличаться от первых двух. Идея представить свои работы в формате трилогии пришла к композитору уже во время работы над «Prehension».

«Henosis» — это путешествие в поисках осознанности, — объясняет концепцию альбома Бевинг. — Альбом переносит в пространство, в котором можно находиться в течение нескольких минут или даже часов и чувствовать себя максимально комфортно». Релиз состоит из 23 треков, которые сопровождают слушателя на протяжении всего пути от мистического «Unus Mundus» до спокойного, созерцательного «Morpheus’ Dream» через обволакивающие фортепианные пейзажи с медитативной электроникой, струнными и сторонними звуками.

Слава на Бевинга свалилась совершенно случайно, словно снег на голову. Выпустив свой дебютный альбом «Solipsism» ради забавы, он был сильно удивлен, когда количество прослушиваний на Spotify перевалило за 85 миллионов. С тех пор, как композитора заметил лейбл Deutsche Grammophon, он прошел долгий путь от работы в рекламном бизнесе и сочинения музыки на кухне ночью, пока его семья спала. В прошлом году Юп выступил на фестивале Burning Man в рамках арт-перформанса «Drone Ballet», во время которого летающий рой из 300 подсвеченных дронов поднялся в вечернее небо над пустыней. Свидетелями впечатляющего действа стали более чем 70 000 человек. Подробнее с творчеством композитора можно ознакомиться в нашем альманахе.