Йохан Йоханнсон покинул нас в 2018 году, но, будучи одним из самых выдающихся композиторов своего времени, оставил после себя наследие и целый ряд работ, в который вошли саундтрек к таким фильмам, как «Пленницы», «Вселенная Стивена Хокинга», «Убийца», «Прибытие», «Мэнди», «Мария Магдалина» и многие другие. Теперь к этому списку добавился и полноформатный режиссерский дебют Йоханссона под названием «Последние и первые люди» (Last and First Men). Мировая премьера фильма состоялась на Берлинском кинофестивале, а на днях вышел его официальный саундтрек, созданный самим композитором в соавторстве с израильским коллегой Яром Элазаром Глотманом (Yair Elazar Glotman).

«Последние и первые люди» — это вольная экранизация одноименного научно-фантастического романа Олафа Стэплдона (Olaf Stapledon) с музыкой исландца, снятая на 16-миллиметровую черно-белую пленку. Закадровый текст читает актриса Тильда Суинтон. Проект также основан на фотоальбоме бельгийца Яна Кемпенарса Spomeniks. В течение месяца Йоханнссон путешествовал по Балканам и Шотландии, снимая военные монументы, установленные на территориях концентрационных лагерей и местах сражений.

Йохан Йоханнссон (Jóhann Jóhannsson) был фундаментален и создавал свои звуковые ландшафты с точностью математика. Природу каждого звука исландец понимал на уровне инженера-физика. Положение каждой ноты разбирал и анализировал как заправский теоретик музыки, чуждый импульсам и порывам творца. Каждое произведение Йоханнссона — монолит, идеальный сплав, единое звуковое пространство, живой организм. В багаже композитора десять сольных альбомов и ряд смежных проектов, среди которых особое место занимает Apparat Organ Quartet. Его саундтрек к фильму «Вселенная Стивена Хокинга» был номинирован на «Оскар», BAFTA, «Грэмми» и удостоен премии «Золотой Глобус». Подробнее с творчеством Йохана Йоханнссона можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.