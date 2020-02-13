Прологом к будущему альбому композитора стали две по-французски нежные кинематографичные пьесы, объединенные в один сингл: Larmes Glacées и Mer De Velours. Его новая студийная работа получила название Aurora и увидит свет 6 марта в преддверии Международного женского дня. В нее войдут 16 произведений, включая фортепианную версию классического трека Polynomial-C Ричарда Дэвида Джеймса, более известного как Aphex Twin. Это не первый реверанс Максана Сира в сторону электронной музыки. Ранее, в 2005 году он выпустил целый альбом кавер-версий на популярные треки Modern Rapsodies. Последний авторский альбом французского композитора, Nocturnes, вышел пять лет назад.

Первым успехом Максана Сира (Maxence Cyrin) на ниве композиторства стали два кавер-альбома — Novö Piano, в котором он переосмыслил хиты в жанрах инди-рок, поп и электро, а также Modern Rapsodies, посвященный техно. Вслед за ними французский пианист с головой посвятил себя авторской музыке, которой присущи романтические настроения и кинематографическое звучание. Ложная простота музыки Сира объясняется его продуманными мелодиями и гармониями, еле уловимой алхимией, в которой каждая нота предполагает, что другие еще не сыграны. Прекрасно знакомый с работами Сати, Шопена и Гласса Максан создает сложные аранжировки, не теряя при этом фирменной ясности. Эта утонченная простота привела его к сотрудничеству с такими престижными модными домами, как Chanel, Lanvin, Hermès и Valentino. Его композиции звучит в сериалах «Мистер Робот», «Оставленные» и часто служат музыкой для немого кино.