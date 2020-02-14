Второй по счету в дискографии Эмы Джолли (настоящее имя Emika) неоклассический альбом является сиквелом Klavírní и по аналогии с ним получил название Klavírní Temná, даже продолжив нумерацию композиций. Он стал последним релизом в истории лейбла Emika Records, которому в 2020 году исполняется пять лет, и одновременно началом новой главы в творчестве артистки, подробности которой она пока не сообщает. В свою очередь, ее студийный дебют будет переиздан в специальном виниловом издании на красных пластинках.

Проживающая в Берлине британо-чешская артистка известна своей универсальностью. Она прославилась как автор дабстеповых композиций на легендарном Ninja Tune и лефтфилдовой электроникой на своем собственном лейбле, но свои самые сокровенные работы сочинила за классическим фортепиано. На своем первом неоклассическом альбоме Klavírní, вышедшем в 2015 году, она вспоминает родительский дом и свое детское пианино. В Klavírní Temná, название которого в переводе с чешского буквально означает «темное пианино», она исследует чувства, связанные с материнством, страх потерять свою индивидуальность и творческий потенциал. Звучание соответствующее — призрачное, глубокое, мечтательное, с большим количеством глитчей и деконструированного звука, с переходами от невесомого, рафинированного состояния к плотному и полному всепоглощающей страсти. В Klavírní Temná певица предельно откровенна и ищет катарсис с помощью звука.

Emika — британская певица и музыкант чешского происхождения, выпускница университета Бристоля по классу саунд-дизайна, вызвавшая оживленный интерес к своему творчеству после череды релизов на легендарном лейбле Ninja Tune. Она также сотрудничает в качестве приглашенной вокалистки и автора текстов с различными музыкантами, в числе которых Amon Tobin, Brandt Brauer Frick, Pinch. В 2015 году девушка основала свой собственный лейбл Emika Records, на котором вышел в том числе и ее экспериментальный альбом Melafonie, записанный с Пражским Филармоническим Оркестром.