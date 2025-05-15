Макс Рихтер анонсировал SLEEP — концерт, на котором все зрители спят

Макс Рихтер анонсировал SLEEP — концерт, на котором все зрители спят15.05.25
В 2025 году исполняется десять лет с момента выхода «SLEEP» — восьмичасовой композиции Макса Рихтера, предназначенной для прослушивания во сне. В честь юбилея композитор анонсировал серию новых ночных концертов, которые пройдут в различных городах мира.
«SLEEP» был впервые представлен публике в 2015 году и с тех пор стал знаковым произведением в жанре современной классической музыки. Композиция сочетает в себе элементы фортепиано, струнных, электроники и вокала, создавая медитативную атмосферу, способствующую расслаблению и сну. В рамках живых выступлений в зале ставят кровати, чтобы зрители полностью погрузились в звуковое пространство и провели ночь под музыку Рихтера.
Проект был создан в сотрудничестве с нейроучёным Дэвидом Иглманом и визуальным художником Юлией Мар. Он исследует влияние музыки на мозг во время сна и предлагает альтернативу быстрому темпу современной жизни. Рихтер описывает «SLEEP» как «протест против гипериндустриализированной, механизированной реальности» и призыв к замедлению и осознанности.
С момента премьеры «SLEEP» был исполнен на различных площадках по всему миру, включая Концертгебау в Амстердаме, Сиднейский оперный театр, Берлинскую филармонию и Гранд-парк в Лос-Анджелесе. Каждое выступление сопровождается уникальной атмосферой, где зрители могут спать, мечтать и пробуждаться под звуки музыки.
В рамках юбилейного тура Рихтер планирует провести новые ночные концерты, предлагая аудитории уникальный опыт совместного сна под музыку. Билеты на мероприятия будут доступны по предварительной регистрации на официальном сайте композитора.
«Кто знает, что произойдёт? Думаю, в этом и заключается красота — в непредсказуемости», — отметил Рихтер, приглашая слушателей присоединиться к этому необычному музыкальному путешествию.
Читайте также: Макс Рихтер и Jónsi дали совместное интервью
Макс Рихтер (Max Richter) — композитор удивительно тонкого вкуса и поразительной интуиции, который едва ли не в одиночку вывел постмодернизм в рамках современной академической музыки на новую высоту. Его работы увлекают на уровне самой идеи. Интерпретации «Времен года» в жанре минимализма. Интерактивный проект в сотрудничестве с неврологами, в рамках которого под музыку Рихтера слушатели засыпают прямо в концертном зале. Подробнее с творчеством Макса Рихтера можно познакомиться в нашем альманахе композиторов.
Похожие новости
Интервью Ханса Циммера для CULT 100 — списка самых влиятельных деятелей культуры15.05.25
Ханс Циммер поделился размышлениями о музыке, вдохновении и своей миссии в мире искусства...
Марцин Пшибылович поделился синглом «Ghosted»13.05.25
Польский композитор Марцин Пшибылович и певица Wønder выпустили совместный сингл «Ghosted»...
7 мая — День рождения Петра Ильича Чайковского07.05.25
Сегодня, 7 мая 2025 года, исполняется 185 лет со дня рождения Петра Ильича Чайковского — одного из величайших композиторов XIX века...
Макс Рихтер и Jónsi дали совместное интервью06.05.25
В совместном интервью Макс Рихтер и Jónsi обсудили свои подходы к созданию музыки, роль искусства в современной культуре и текущие проекты...
Ян Тирсен отправится в тур по Арктике05.05.25
Французский композитор и мультиинструменталист Ян Тирсен объявил о проведении тура в Арктике в период с мая по сентябрь 2025 года...
На показе Dior прозвучала музыка Рюити Сакамото, Филиппа Гласса и Эйко Исибаси01.05.25
Музыкальное сопровождение показа Dior в Киото включало произведения известных композиторов современной классики: Рюити Сакамото, Филиппа Гласса, Эйко Исибаси...