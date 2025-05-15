Макс Рихтер анонсировал SLEEP — концерт, на котором все зрители спят

В 2025 году исполняется десять лет с момента выхода «SLEEP» — восьмичасовой композиции Макса Рихтера, предназначенной для прослушивания во сне. В честь юбилея композитор анонсировал серию новых ночных концертов, которые пройдут в различных городах мира.

«SLEEP» был впервые представлен публике в 2015 году и с тех пор стал знаковым произведением в жанре современной классической музыки. Композиция сочетает в себе элементы фортепиано, струнных, электроники и вокала, создавая медитативную атмосферу, способствующую расслаблению и сну. В рамках живых выступлений в зале ставят кровати, чтобы зрители полностью погрузились в звуковое пространство и провели ночь под музыку Рихтера.

Проект был создан в сотрудничестве с нейроучёным Дэвидом Иглманом и визуальным художником Юлией Мар. Он исследует влияние музыки на мозг во время сна и предлагает альтернативу быстрому темпу современной жизни. Рихтер описывает «SLEEP» как «протест против гипериндустриализированной, механизированной реальности» и призыв к замедлению и осознанности.

С момента премьеры «SLEEP» был исполнен на различных площадках по всему миру, включая Концертгебау в Амстердаме, Сиднейский оперный театр, Берлинскую филармонию и Гранд-парк в Лос-Анджелесе. Каждое выступление сопровождается уникальной атмосферой, где зрители могут спать, мечтать и пробуждаться под звуки музыки.

В рамках юбилейного тура Рихтер планирует провести новые ночные концерты, предлагая аудитории уникальный опыт совместного сна под музыку. Билеты на мероприятия будут доступны по предварительной регистрации на официальном сайте композитора.

«Кто знает, что произойдёт? Думаю, в этом и заключается красота — в непредсказуемости», — отметил Рихтер, приглашая слушателей присоединиться к этому необычному музыкальному путешествию.

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