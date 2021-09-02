Оргкомитет авторитетной премии World Soundtrack Awards пригласил Макса Рихтера выступить на XXI церемонии награждения, которая в этом году пройдет 23 октября в Генте. Вместе с Брюссельским филармоническим оркестром под управлением дирижера Дирка Броссе знаменитый британский композитор готовит специальную концертную программу из своих произведений и музыки Брайса Десснера, прошлогоднего победителя премии в номинации «Открытие года». Напомним, недавно Макс Рихтер выпустил новый оркестровый альбом Exiles.

В этом году в главной номинации «Композитор года» представлены Наинита Десаи («Американское убийство: Семья по соседству», «Почему я прыгаю», «Персона: Темная правда, скрывающаяся за тестами личности»), Джеймс Ньютон Ховард («Новости со всех концов света», «Райя и последний дракон»), Эмиль Моссери («Каджиллионер», «Минари»), Дэниэл Пембертон («Восставший Феникс», «Суд над чикагской семеркой»), а также тандем Трента Резнора, Аттикуса Росса и Джона Батиста («Душа»). В категории «Телевизионный композитор» номинированы Кристоф Бек («Ванда/Вижн»), Николас Брителл («Подземная железная дорога»), Людвиг Йоранссон («Мандалорец», второй сезон), Натали Холт («Локи») и Карлос Рафаэль Ривера («Хитрости», «Ход королевы»).

World Soundtrack Awards — одна из самых престижных индустриальных премий для композиторов кино и телевидения, учрежденная в 2001 году оргкомитетом Гентского кинофестиваля. Событие направлено на поддержку и исследование образовательных, культурных и профессиональных аспектов киномузыки, включая сохранение исторических традиций саундтрека и международное продвижение этого формата. Церемония награждения ежегодно проходит в Генте, обычно в концертном зале Capitole. Традиционно музыку победителей на церемонии исполняет Брюссельский филармонический оркестр под управлением дирижера Дирка Броссе.

Макс Рихтер (Max Richter) — композитор удивительно тонкого вкуса и поразительной интуиции, который едва ли не в одиночку вывел постмодернизм в рамках современной академической музыки на новую высоту. Его работы увлекают на уровне самой идеи. Интерпретации «Времен года» в жанре минимализма. Интерактивный проект в сотрудничестве с неврологами, в рамках которого под музыку Рихтера слушатели засыпают прямо в концертном зале. Наконец, альбом-приключение Memoryhouse, который положил начало целой серии релизов, объединенных общей концепцией – постклассика и художественная декламация. Подробнее с творчеством Макса Рихтера можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.

Осенью этого года виртуозные музыканты и струнный оркестр исполнят лучшие произведения композиторов Макса Рихтера и Абеля Коженёвского в рамках серии мероприятий «Солисты Неоклассика». Информация и билеты: https://neoclassica.ru/max-abel