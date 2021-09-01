Абель Коженевский напишет музыку к фильму «Император» (Emperor) с Эдрианом Броуди в главных ролях. Сюжет разворачивается вокруг истории о Джоанне Гентской, которая решает отомстить за смерть отца священному римскому императору Карлу V. Режиссер Ли Тамахори доверил талантливому польскому композитору создать музыкальное сопровождение для эпического экшна, действие которого происходит в мире богатства, распутства, жестоких расправ, секса, придворных интриг, государственных измен и предлагает по-новому взглянуть на исторические события XVI века. У «Императора» очень непростая судьба — работа над картиной идет с 2014 года, и на сегодняшний день она ожидается к выходу в 2022 году. Напомним, последний работой Абеля Коженевского на сегодняшний день стал саундтрек к шпионской драме «Игры шпионов» с Бенедиктом Камбербэтчем в главной роли.

К услугам Абеля Коженевского (Abel Korzeniowski) прибегают такие именитые режиссеры, как Том Форд и Карло Карлеи. Музыкальное сопровождение для своей романтической драмы композитору доверяет сама Мадонна, а аранжировки для альбома — Патрисия Каас. Мэтры Голливуда и польского кинематографа ценят «старомодный» подход Абеля к работе. В то время как большинство его коллег склоняются к использованию синтезаторов, Коженевский упорно стоит на своем — его мелодии для кино почти всегда начинаются со струнных. Подробнее с творчеством Абеля Коженевского можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.

Осенью этого года виртуозные музыканты и струнный оркестр исполнят лучшие произведения композиторов Абеля Коженёвского и Макса Рихтера в рамках серии мероприятий «Солисты Неоклассика». Информация и билеты: https://neoclassica.ru/max-abel