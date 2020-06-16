Удостоенный наград саундтрек Макса Рихтера к фильму «Вальс с Баширом» (Waltz with Bashir) вышел в цифровом формате и в августе будет переиздан во всем мире на компакт-дисках и впервые на виниле. После премьеры фильма в Каннах в 2008 году критики высоко оценили важность музыки композитора, а также признали его успех в качестве отдельного альбома, чего редко удается добиться саундтреку к фильму. В 2008 году он принес Максу Рихтеру награду «Лучший композитор» Европейской киноакадемии и внес существенный вклад в скачок его карьеры. В свою очередь, анимационный антивоенный документальный фильм Ари Фольмана (Ari Folman) «Вальс с Баширом» получил высокую оценку критиков во всем мире и награды «Золотой глобус» и «Сезар» за лучший фильм на иностранном языке в 2009 году.

Ари Фольман не встречался с Максом Рихтером до того, как начал работать над «Вальсом с Баширом», но в течение предыдущих пяти лет альбомы композитора вдохновляли все работы режиссера. После прослушивания альбома The Blue Notebooks во время написания сценария для «Вальса с Баширом» режиссер пригласил Рихтера написать саундтрек к фильму.

Макс Рихтер (Max Richter) — композитор удивительно тонкого вкуса и поразительной интуиции, который едва ли не в одиночку вывел постмодернизм в рамках современной академической музыки на новую высоту. Его работы увлекают на уровне самой идеи. Интерпретации «Времен года» в жанре минимализма. Интерактивный проект в сотрудничестве с неврологами, в рамках которого под музыку Рихтера слушатели засыпают прямо в концертном зале. Наконец, альбом-приключение Memoryhouse, который положил начало целой серии релизов, объединенных общей концепцией – постклассика и художественная декламация. Подробнее с творчеством Макса Рихтера можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.