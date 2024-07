In Horizons — первый сингл из нового альбома эстонского композитора Nordic Escapes, который ожидается 7 августа. В его записи также приняли участие певицы Лииси Коиксон (Liisi Koikson) и Мари Меентало (Mari Meentalo), скрипач Дэвид Небель (David Nebel), Лондонский симфонический оркестр (London Symphony Orchestra), Филармонический оркестр Балтийского моря (Baltic Sea Philharmonic) и коллектив Nordic Pulse Ensemble, который, в свою очередь, под управлением Кристиана сделал весомый вклад в звучание нового альбома Robot Koch под названием The Next Billion Years.

«Там, где море целует небо, а время измеряется бесконечностью, мы все постепенно исчезаем из наших собственных горизонтов, — комментирует свой новый альбом Кристиан. — Мое путешествие началось шесть лет назад, когда я сочинил пьесу в память о друге и великом трубаче по имени Лью Солофф. Именно он сыграл последнюю пьесу, которую я написал в 2000 году, прежде чем стал классическим дирижером, а не продюсером и композитором. Спустя 16 лет после спектакля Lew Flew со мной произошла серия событий, которые привели меня к написанию многих произведений, ставших «побегом» и склонивших меня к возвращению домой, в родную Эстонию. Мой новый альбом Nordic Escapes — это путь к самопознанию, трансформации, воспоминаниям и, наконец, гармонии и миру».

Кристиан Ярви (Kristjan Järvi) — эстонский композитор, дирижер, брат знаменитого дирижера Пааво Ярви, основатель и музыкальный руководитель Филармонического оркестра Балтийского моря, коллектива Nordic Pulse Ensemble, нью-йоркского ансамбля Absolute, лауреат многочисленных премий и номинант «Грэмми». На его счету запись более 25 альбомов и руководство ведущими мировыми оркестрами, в числе которых Лондонский симфонический и Лейпцигский «Гевандхаус». Под руководством Ярви были записаны саундтреки к фильму «Облачный атлас» и сериалу «Восьмое чувство» сестер Вачовски, фильму «Голограмма для короля» и сериалу «Вавилон-Берлин» Тома Тыквера. Имя Кристиана является синонимом культурного разнообразия, а о нем самом говорят как о музыканте, чье творчество не знает границ.