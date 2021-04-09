Макс Рихтер выпустил вторую часть своего проекта Voices, вдохновленного Всеобщей декларацией прав человека и происходящими глобальными изменениями. В то время как первая часть была сфокусирована на тексте документа — открывала Voices запись речи Элеоноры Рузвельт 1949 года, а сам альбом включал отрывки, прочитанные 70 рассказчиками со всего мира, — сиквел создает медитативное музыкальное пространство для размышления над их словами. Несмотря на меланхоличное настроение альбома, подчеркнутое «перевернутым» оркестром с преобладанием виолончелей и контрабасов, в нем кроется ощущение оптимизма и нового потенциала. В основе сиквела лежит послание надежды, выражающее цель Всеобщей декларации прав человека по построению лучшего и более справедливого общества. «Во второй части музыка действительно используется как место для размышлений, — объясняет Макс Рихтер. — Речь идет о будущем, о мире, который мы хотим создать. Всегда есть возможности для новых начинаний».

По словам композитора, 1949 год является удивительным временем, когда в ответ на события Второй мировой войны люди объединились всем миром с целью решить свою судьбу. С одной стороны, идеальное время, чтобы начать жить с чистого листа. С другой, довольно безнадежное, когда люди находились в поиске веры. Всеобщая декларация прав человека стала невероятным актом человеческого творчества, возникшим в тяжелый период истории. За нее проголосовали сотни стран. Несмотря на детскую наивность, ее текст звучит возвышенно, вдохновляюще и красиво. Поэтому Рихтер решил создать проект, который подчеркивал бы потенциал этого исторического периода и пролил на него свет. Напомним, оригинальный альбом Voices вышел в ноябре прошлого года. Над ним композитор трудился десять лет — этот проект стал первой за пять лет крупной студийной работой британца. Для участия в амбициозном проекте Макс Рихтер пригласил людей со всего мира прочитать текст Всеобщей декларации прав человека на фоне своей музыки, в которой задействован «перевернутый» оркестр.

Макс Рихтер (Max Richter) — композитор удивительно тонкого вкуса и поразительной интуиции, который едва ли не в одиночку вывел постмодернизм в рамках современной академической музыки на новую высоту. Его работы увлекают на уровне самой идеи. Интерпретации «Времен года» в жанре минимализма. Интерактивный проект в сотрудничестве с неврологами, в рамках которого под музыку Рихтера слушатели засыпают прямо в концертном зале. Наконец, альбом-приключение Memoryhouse, который положил начало целой серии релизов, объединенных общей концепцией – постклассика и художественная декламация. Подробнее с творчеством Макса Рихтера можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.

30 апреля 2021 года оркестр CAGMO исполнит лучшие произведения композитора Макса Рихтера в рамках новой серии мероприятий «Антология “Неоклассики”». Информация и билеты: Москва — https://neoclassica.ru/anthology-msk, Санкт-Петербург — https://neoclassica.ru/anthology-spb