Вышел новый альбом Клеменса Кристиана Пётча, который получил название The Soul of Things. Это ода вещам, которые каким-то образом из-за своей очевидной близости становятся для нас необычными и незаменимыми: перьевой авторучке, старому радиоприемнику, не совсем удобной табуретке. 2020-й стал годом очищения и тотальной весенней уборки, однако некоторые вещи просто невозможно было выбросить, независимо от их пользы, потому что они наполнены смыслом. Именно им посвятил свой новый альбом Кристиан. В основе звучания — фортепиано времен ГДР, арфа, виолончель и синтезаторы. В записи альбома приняли участие виолончелист Мориц Брюммер (Moritz Brümmer) и арфистка Бабетт Никлас (Babett Niclas). The Soul of Things состоит из 13 произведений, из которых в преддверии релиза вышло три: Indigo Feder, Kleines Silber и Apparat.

«Перьевая ручка является настоящим произведением искусства, поэтому посвященная ей пьеса течет, иногда медленнее, иногда быстрее, как если бы мы писали мысли в реальном времени, — объясняет композитор. — Старые часы, которые выглядят очень красиво, на самом деле больше не работают. Стрелки ходят, как им вздумается. Посвященная им пьеса также прыгает взад и вперед в такт и звучит так, будто высмеивает сама себя. Меня особенно интересовали предметы, которые мы регулярно используем и которые являются частью повседневной жизни. Предметы, которые мы никогда не отдадим, к которым мы любим прикасаться». Напомним, предыдущий студийный альбом Клеменса Кристиана Пётча под названием Remember Tomorrow вышел в 2019 году.

Клеменс Кристиан Пётч (Clemens Christian Poetzsch) — выпускник Музыкальной консерватории Дрездена, стиль игры которого отличается эмоциональностью и свободой творческого самовыражения. Известность музыканту принесли выступления в составе группы MASAА, созданной под эгидой Института Гёте. В 2016 году он выпустил сольный альбом People and Place, а спустя три года — Remember Tomorrow. Кроме того, пианист выступал на одной сцене с Свеном Хельбигом, Тилл Брённером и Филармоническим оркестром Баден-Бадена, а также сочинил музыку по заказу Сербского национального балета для фортепиано, струнного квартета и хора.