Документальный фильм Sleep известного британского композитора вышел на DVD. Картина рассказывает о Максе Рихтере и его творческом партнере Юлии Мар (Yulia Mahr), художнице и режиссере, получивших премию BAFTA за амбициозное исполнение знаменитого восьмичасового опуса Sleep на концерте под открытым небом в Лос-Анджелесе. В фильме использованы кадры из личного архива Юлии, съемок из Берлина, Сиднея и Парижа, а также материалы, освещающие как научную, так и историческую подоплеку проекта. Премьера фильма в кинотеатрах состоялась 11 сентября, а ранее, в июле, вышел новый студийный альбом Макса Рихтера под названием VOICES.

Макс Рихтер (Max Richter) — композитор удивительно тонкого вкуса и поразительной интуиции, который едва ли не в одиночку вывел постмодернизм в рамках современной академической музыки на новую высоту. Его работы увлекают на уровне самой идеи. Интерпретации «Времен года» в жанре минимализма. Интерактивный проект в сотрудничестве с неврологами, в рамках которого под музыку Рихтера слушатели засыпают прямо в концертном зале. Наконец, альбом-приключение Memoryhouse, который положил начало целой серии релизов, объединенных общей концепцией – постклассика и художественная декламация. Подробнее с творчеством Макса Рихтера можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.