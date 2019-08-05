Израильский композитор Инон Цур выпустил первый в своей карьере студийный альбом, получивший название Into the Storm. В него вошли 13 оригинальных композиций, не вошедших ни в один игровой проект композитора и вдохновленных музыкой из фэнтезийных компьютерных игр, таких как Dragon Age, EverQuest, Icewind Dale, Baldur’s Gate.

Инон Цур широко известен как автор саундтреков ко многим популярным видеоиграм. Тем не менее, Into the Storm — это его первый авторский альбом. Первый клип на одноименную заглавную композицию был представлен на SXSW Gaming Awards три месяца назад. В ее создании приняли участие скрипачка Кэролайн Кэмпбелл (Caroline Campbell), известная по работе со многими игровыми композиторами виолончелистка Тина Гуо (Tina Guo) и Пражский филармонический оркестр. Помимо них в композициях альбома можно услышать голоса Эйрали Брайтон (Aeralie Brighton), Мими Пейдж (Mimi Page) и других вокалисток. По словам Инона, во время записи он находил вдохновение в израильской, ближневосточной и русской музыке.

С 1997 года Инон Цур (Inon Zur) пишет музыку для компьютерных игр. На сегодняшний день в его активе более 50 работ, включая культовые игровые серии Dragon Age, Star Trek, Syberia и Fallout. Произведения Инона, как правило, имеют оркестровое звучание. Он часто использует хор и вокал певицы Обри Эшберн, а порой и этнические инструменты вроде арабской флейты и армянского дудука в саундтреке к Prince of Persia. Композитор всегда не просто сочиняет партитуры, но и сам выступает в роли дирижера. Цур убежден, что живые шоу поднимают музыку к играм из разряда обычных саундтреков в категорию самодостаточных художественных произведений, хотя лучшим контекстом для нее все-таки служит та игровая реальность, для которой она была написана. Подробнее с творчеством Инона Цура можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.