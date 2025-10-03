Новое видео Макса Рихтера на композицию «Path 3» с альбома Sleep Circle

Новое видео Макса Рихтера на композицию «Path 3» с альбома Sleep Circle03.10.25
Британский композитор Макс Рихтер поделился новым видео на композицию «Path 3 / Whose Name Is Written On Water (Pt. 1)», вошедшую в его свежий альбом Sleep Circle, релиз которого состоялся 4 сентября 2025 года.
Композиция объединяет фортепиано и синтезаторные партии самого Рихтера с вокалом сопрано Грейс Дэвидсон, а также с участием приглашённых музыкантов. Как и весь альбом Sleep Circle, она выстроена в соответствии со структурой цикла быстрого сна (REM) и продолжает исследование, начатое в знаменитом восьмичасовом проекте Sleep (2015).
Видеоработа сопровождает музыку образами, которые отражают атмосферу погружения, характерную для этого проекта. Сам Рихтер описывает Sleep Circle как своеобразный «концертный цикл», созданный для исполнения вживую и призванный соединить слушателей с ритмами сна и медитации.
«Path 3» занимает особое место в альбоме: она демонстрирует взаимодействие минималистичной гармонической основы с вокальной линией, создающей ощущение светлой созерцательности.
Новый альбом Рихтера уже получил широкое внимание, в том числе благодаря масштабным концертам Sleep в лондонском Alexandra Palace, где в сентябре 2025 года прошли крупнейшие за всю историю исполнения этого проекта.
Читайте также: Макс Рихтер провел самый большой концерт SLEEP во дворце Александры
Макс Рихтер (Max Richter) — композитор удивительно тонкого вкуса и поразительной интуиции, который едва ли не в одиночку вывел постмодернизм в рамках современной академической музыки на новую высоту. Его работы увлекают на уровне самой идеи. Интерпретации «Времен года» в жанре минимализма. Интерактивный проект в сотрудничестве с неврологами, в рамках которого под музыку Рихтера слушатели засыпают прямо в концертном зале. Подробнее с творчеством Макса Рихтера можно познакомиться в нашем альманахе композиторов.
