Новое видео Макса Рихтера на композицию «Path 3» с альбома Sleep Circle

Британский композитор Макс Рихтер поделился новым видео на композицию «Path 3 / Whose Name Is Written On Water (Pt. 1)», вошедшую в его свежий альбом Sleep Circle, релиз которого состоялся 4 сентября 2025 года.

Композиция объединяет фортепиано и синтезаторные партии самого Рихтера с вокалом сопрано Грейс Дэвидсон, а также с участием приглашённых музыкантов. Как и весь альбом Sleep Circle, она выстроена в соответствии со структурой цикла быстрого сна (REM) и продолжает исследование, начатое в знаменитом восьмичасовом проекте Sleep (2015).

Видеоработа сопровождает музыку образами, которые отражают атмосферу погружения, характерную для этого проекта. Сам Рихтер описывает Sleep Circle как своеобразный «концертный цикл», созданный для исполнения вживую и призванный соединить слушателей с ритмами сна и медитации.

«Path 3» занимает особое место в альбоме: она демонстрирует взаимодействие минималистичной гармонической основы с вокальной линией, создающей ощущение светлой созерцательности.

Новый альбом Рихтера уже получил широкое внимание, в том числе благодаря масштабным концертам Sleep в лондонском Alexandra Palace, где в сентябре 2025 года прошли крупнейшие за всю историю исполнения этого проекта.

Читайте также: Макс Рихтер провел самый большой концерт SLEEP во дворце Александры