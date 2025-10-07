Питер Грегсон исполняет «Vision» на движущемся по утреннему Нью-Йорку пикапе: Видео

Британский виолончелист и композитор Питер Грегсон, известный своими экспериментами на стыке неоклассики и электроники, вспоминает о необычном видео на композицию «Vision». В ролике музыкант исполняет произведение на виолончели, сидя на платформе движущегося пикапа, проезжающего по улицам Нью-Йорка на рассвете.

По словам Грегсона, это, возможно, «самое безумное и в то же время самое прекрасное» из всего, что ему приходилось делать. Сюжет видео отражает основную идею композиции — поиск внутреннего покоя посреди хаоса, стремление к тишине и сосредоточенности в бурлящем ритме мегаполиса.

В кадрах утренний Нью-Йорк ещё наполовину спит: первые лучи солнца мягко ложатся на улицы, а вокруг царит редкое для города ощущение покоя. На этом фоне звучание виолончели становится метафорой внутренней тишины, которую можно найти даже в самом динамичном пространстве.

