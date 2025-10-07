Питер Грегсон исполняет «Vision» на движущемся по утреннему Нью-Йорку пикапе: Видео

Питер Грегсон исполняет «Vision» на движущемся по утреннему Нью-Йорку пикапе: Видео07.10.25
Британский виолончелист и композитор Питер Грегсон, известный своими экспериментами на стыке неоклассики и электроники, вспоминает о необычном видео на композицию «Vision». В ролике музыкант исполняет произведение на виолончели, сидя на платформе движущегося пикапа, проезжающего по улицам Нью-Йорка на рассвете.
По словам Грегсона, это, возможно, «самое безумное и в то же время самое прекрасное» из всего, что ему приходилось делать. Сюжет видео отражает основную идею композиции — поиск внутреннего покоя посреди хаоса, стремление к тишине и сосредоточенности в бурлящем ритме мегаполиса.
В кадрах утренний Нью-Йорк ещё наполовину спит: первые лучи солнца мягко ложатся на улицы, а вокруг царит редкое для города ощущение покоя. На этом фоне звучание виолончели становится метафорой внутренней тишины, которую можно найти даже в самом динамичном пространстве.
Читайте также: Такахиро Кидо написал музыку для первого рекламного ролика 100-летней компании Nichimou Corporation
Питер Грегсон (Peter Gregson) — британский композитор и виолончелист, работающий в авангарде новой музыкальной сцены. На его счету несколько студийных альбомов, музыка к театральным постановкам Алана Рикмана, Роджера Мичелла, Каэтано Сото, балетов Ballet BC, Joffrey Ballet, Dutch National Ballet, сериалам «Новый Папа» Паоло Соррентино и «Бриджертоны», модных брендов Balenciaga, Ralph Lauren и Pat McGrath. Подробнее с творчеством Питера Грегсона можно познакомиться в нашем альманахе композиторов.
