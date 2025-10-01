Вышел новый альбом Дастина О'Хэллорана — саундтрек к фильму «Великая Элеонор»01.10.25
26 сентября состоялся релиз нового альбома Дастина О’Хэллорана — Eleanor the Great (Original Motion Picture Soundtrack). Выход саундтрека совпал с премьерой фильма «Великая Элеонор», режиссёрским дебютом Скарлетт Йоханссон.
Музыка О’Хэллорана стала неотъемлемой частью картины, в которой исследуются темы утраты, поиска идентичности и человеческих связей. Композитор, известный по своим сольным фортепианным работам и номинации на «Оскар» за музыку к фильму «Лев», тесно сотрудничал с Йоханссон на протяжении всего производственного процесса. Итогом стала партитура, сочетающая камерные фортепианные эпизоды с оркестровыми партиями, создающими богатый эмоциональный фон.
«Это один из моих любимых саундтреков, над которыми мне доводилось работать, — отмечает О’Хэллоран. — Музыка строилась на минимальной основе, в основном вокруг фортепиано. Мне было важно создать объём, используя небольшой набор инструментов, и при этом сохранить пространство для чувствительности исполнения. Многие пьесы я записывал вживую, одновременно с просмотром сцен фильма, чтобы музыка рождалась прямо внутри истории».
Основная часть записи прошла в Исландии. В работе участвовали музыканты Budapest Art Orchestra под управлением дирижёра Дьёрдя Гуляша Надя, а также целая команда специалистов: Хафстейнн Трейнссон (аранжировки), Сти́рмир Хоукссон (сведение), Бергур Ториссон (фортепианная запись), Ян Андреес и Рафаэль Зайфрид (оркестровка), Франческо Ле Метре (ассистент продюсера).
Eleanor the Great (Original Motion Picture Soundtrack) уже доступен на всех цифровых платформах. Альбом представляет собой цельное произведение, в котором индивидуальный стиль О’Хэллорана соединяется с драматургией кинематографа, создавая атмосферное музыкальное сопровождение к истории Скарлетт Йоханссон.
Дастин О’Хэллоран (Dustin O’Halloran) — многогранный композитор, пианист-самоучка, участник дуэта A Winged Victory for the Sullen с Адамом Уилци (Adam Wiltzie), автор музыки к фильмам «Мария-Антуанетта» Софии Копполы и «Как сумасшедший» Дрейка Доримуса. Дастин играет по наитию, следуя чистым импульсам вдохновения. Его пьесы звучат куда более искренне, глубоко, образно и, наконец, оригинально, чем музыка многих популярных композиторов-неоклассиков. Во время работы в студии он обращается к эмбиенту, использует струнные и красивый, обволакивающий, с легкой синтетической обработкой звук пианино. Подробнее с творчеством Дастина О'Хэллорана можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.
