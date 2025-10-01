Вышел новый альбом Дастина О'Хэллорана — саундтрек к фильму «Великая Элеонор»

26 сентября состоялся релиз нового альбома Дастина О’Хэллорана — Eleanor the Great (Original Motion Picture Soundtrack). Выход саундтрека совпал с премьерой фильма «Великая Элеонор», режиссёрским дебютом Скарлетт Йоханссон.

Музыка О’Хэллорана стала неотъемлемой частью картины, в которой исследуются темы утраты, поиска идентичности и человеческих связей. Композитор, известный по своим сольным фортепианным работам и номинации на «Оскар» за музыку к фильму «Лев», тесно сотрудничал с Йоханссон на протяжении всего производственного процесса. Итогом стала партитура, сочетающая камерные фортепианные эпизоды с оркестровыми партиями, создающими богатый эмоциональный фон.

«Это один из моих любимых саундтреков, над которыми мне доводилось работать, — отмечает О’Хэллоран. — Музыка строилась на минимальной основе, в основном вокруг фортепиано. Мне было важно создать объём, используя небольшой набор инструментов, и при этом сохранить пространство для чувствительности исполнения. Многие пьесы я записывал вживую, одновременно с просмотром сцен фильма, чтобы музыка рождалась прямо внутри истории».

Основная часть записи прошла в Исландии. В работе участвовали музыканты Budapest Art Orchestra под управлением дирижёра Дьёрдя Гуляша Надя, а также целая команда специалистов: Хафстейнн Трейнссон (аранжировки), Сти́рмир Хоукссон (сведение), Бергур Ториссон (фортепианная запись), Ян Андреес и Рафаэль Зайфрид (оркестровка), Франческо Ле Метре (ассистент продюсера).

Eleanor the Great (Original Motion Picture Soundtrack) уже доступен на всех цифровых платформах. Альбом представляет собой цельное произведение, в котором индивидуальный стиль О’Хэллорана соединяется с драматургией кинематографа, создавая атмосферное музыкальное сопровождение к истории Скарлетт Йоханссон.

Читайте также: Мартин Кольштедт поделился новым видео с выступления на Concertgebouw Session