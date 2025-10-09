Вышел новый EP Дастина О'Хэллорана — The Chromatic Sessions

Американский композитор и пианист Дастин О’Хэллоран выпустил новый EP под названием The Chromatic Sessions. Релиз доступен для прослушивания на всех цифровых платформах, а также на Bandcamp — в цифровом формате и на цветном 7-дюймовом виниле.

Виниловое издание выпущено в трёх цветах — красном, золотом и синем. Каждый экземпляр содержит все три композиции и издаётся ограниченным тиражом — всего 150 комплектов. Вместе с винилом слушатели получают PDF-партитуры, которые можно бесплатно скачать. По словам О’Хэллорана, предоставление нот — способ превратить музыку в совместный опыт:

«Когда люди начинают исполнять музыку сами, она становится их частью. Она становится общей. Она становится их собственной».

The Chromatic Sessions — это три импровизационные фортепианные пьесы, записанные с одного дубля в домашней студии композитора. Каждая из них вдохновлена цветом — золотым, красным и синим, что отражено не только в оформлении релиза, но и в его концепции.

О’Хэллоран описывает проект как синестетическое исследование связи между цветом и звуком, где каждая композиция передаёт настроение через оттенки восприятия, минуя язык.

«Мне всегда нравились триптихи в искусстве и кино. Простота этих трёх цветов может нести множество смыслов для слушателя. Цвета могут рассказывать истории без слов — так же, как и музыка», — отмечает музыкант.

