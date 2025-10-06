Такахиро Кидо написал музыку для первого рекламного ролика 100-летней компании Nichimou Corporation

Такахиро Кидо написал музыку для первого рекламного ролика 100-летней компании Nichimou Corporation06.10.25
Японский композитор и участник коллектива Anoice Такахиро Кидо представил новую работу — саундтрек к первому рекламному ролику компании Nichimou Corporation, которая отмечает более чем вековую историю. За свою 100-летнюю деятельность компания впервые обратилась к созданию видеорекламы, и для музыкального сопровождения пригласила Кидо.
В записи композиции Кидо вновь сотрудничал с пианисткой и композитором Юки Мурата, а также привлёк приглашённых музыкантов: вокалистку из проекта Films и струнного исполнителя Кудзими Такахару. Музыка выдержана в характерной для Кидо манере — эмоциональной, камерной и одновременно поддерживающей визуальный ряд.
В центре ролика — демонстрация технологий Nichimou, связанных с морскими сетями. По словам композитора, именно движение сетей стало отправной точкой для создания музыкальной ткани, в которой сочетаются меланхоличные гармонии и выразительный вокал.
Читайте также: Новое видео Макса Рихтера на композицию «Path 3» с альбома Sleep Circle
Похожие новости
Новое видео Макса Рихтера на композицию «Path 3» с альбома Sleep Circle03.10.25
Макс Рихтер поделился новым видео на композицию «Path 3 / Whose Name Is Written On Water (Pt. 1)», вошедшую в его свежий альбом Sleep Circle...
Вышел новый альбом Дастина О'Хэллорана — саундтрек к фильму «Великая Элеонор»01.10.25
Cостоялся релиз нового альбома Дастина О’Хэллорана — Eleanor the Great, саундтрека к фильму «Великая Элеонор», режиссёрскому дебюту Скарлетт Йоханссон...
Мартин Кольштедт поделился новым видео с выступления на Concertgebouw Session30.09.25
Мартин Кольштедт, известный своим экспериментальным подходом к неоклассической музыке, опубликовал новое видео с Concertgebouw Sessions...
Дастин О’Хэллоран поделился композицией «Memories» из саундтрека к фильму «Великая Элеонор»24.09.25
Американский композитор Дастин О’Хэллоран поделился первой композицией из своего нового саундтрека к фильму «Великая Элеонор»...
Фабрицио Патерлини анонсировал новый альбом Layers23.09.25
Итальянский композитор и пианист Фабрицио Патерлини сообщил о выходе своего нового альбома Layers, релиз которого состоится 14 ноября 2025 года...
I’m Losing You — Новый альбом Бруно Бавоты22.09.25
Бруно Бавота представил новый альбом I’m Losing You. Работа стала одной из самых уязвимых и личных в дискографии композитора...