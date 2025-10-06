Такахиро Кидо написал музыку для первого рекламного ролика 100-летней компании Nichimou Corporation

Японский композитор и участник коллектива Anoice Такахиро Кидо представил новую работу — саундтрек к первому рекламному ролику компании Nichimou Corporation, которая отмечает более чем вековую историю. За свою 100-летнюю деятельность компания впервые обратилась к созданию видеорекламы, и для музыкального сопровождения пригласила Кидо.

В записи композиции Кидо вновь сотрудничал с пианисткой и композитором Юки Мурата, а также привлёк приглашённых музыкантов: вокалистку из проекта Films и струнного исполнителя Кудзими Такахару. Музыка выдержана в характерной для Кидо манере — эмоциональной, камерной и одновременно поддерживающей визуальный ряд.

В центре ролика — демонстрация технологий Nichimou, связанных с морскими сетями. По словам композитора, именно движение сетей стало отправной точкой для создания музыкальной ткани, в которой сочетаются меланхоличные гармонии и выразительный вокал.

